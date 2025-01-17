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Российский рынок акций показал рост вторую сессию подряд - 17.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250117/aktsii-854293833.html
Российский рынок акций показал рост вторую сессию подряд
Российский рынок акций показал рост вторую сессию подряд - 17.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал рост вторую сессию подряд
Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы - вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T19:52+0300
2025-01-17T19:53+0300
экономика
российский рынок акций
рост
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы - вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,18%, до 2945,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,51%, до 979,08 пункта, долларовый РТС - на 1,14%, до 906,03 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 4,28%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3%, РТС - на 3,77%. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста - до 1,5%. РЫНОК ВЫРОС Российский рынок акций рос в пятницу по инерции вторую торговую сессию подряд, продолжая закрепляться выше ключевого уровня 2900 пунктов по основному биржевому индексу. "Индекс Мосбиржи завершил неделю на мажорной ноте, бенчмарк закреплялся над 2900 пунктов. Цены на нефть держатся стабильно выше 80 долларов за баррель марки Brent, рубль остается относительно слабым... Также покупки подогреты ожиданием улучшения геополитического фона после смены американского президента", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги девелоперов: ПИКа (+14,6%) и "Самолета" (+12,7%), продолжающие отыгрывать ожидания стабилизации ключевой ставки ЦБ РФ. Также подорожали акции "Норникеля" (+4,5%), "ЭН+ ГРУП" (+4%), НЛМК (+3,7%). Упали в цене бумаги "Полюса" (-0,6%), "Татнефти" (-0,3%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,4%). Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 0,4% до 80,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 109,2 пункта. ПРОГНОЗЫ Озвученные в пятницу оптимистичные прогнозы МВФ в отношении экономики РФ, Китая и Индии, будут способствовать краткосрочному росту российского фондового рынка, а также укреплению рубля, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. МВФ, в частности, оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил ожидания роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%. Центральное событие понедельника произойдет в США – Дональд Трамп официально вступит должность президента, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Он обещает издать ряд важных указов уже в первые часы своей работы. Российский рынок будет следить прежде всего за геополитическими сигналами. В силу того, что инаугурация Трампа пройдет после 19.00 мск, сильные движения могут прийтись на вечернюю торговую сессию. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 января – 2870-3000 пунктов", - добавляет он.
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российский рынок акций, рост
Экономика, российский рынок акций, рост
19:52 17.01.2025 (обновлено: 19:53 17.01.2025)
 
Российский рынок акций показал рост вторую сессию подряд

Мосбиржа: российский рынок акций вырос перед выходными

© CC BY 2.0 / BybitФондовая биржа
Фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© CC BY 2.0 / Bybit
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам основных торгов пятницы - вторую сессию подряд, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,18%, до 2945,52 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,51%, до 979,08 пункта, долларовый РТС - на 1,14%, до 906,03 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 4,28%, индекс Мосбиржи в юанях - на 3%, РТС - на 3,77%.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста - до 1,5%.
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Вчера, 19:50
РЫНОК ВЫРОС
Российский рынок акций рос в пятницу по инерции вторую торговую сессию подряд, продолжая закрепляться выше ключевого уровня 2900 пунктов по основному биржевому индексу.
"Индекс Мосбиржи завершил неделю на мажорной ноте, бенчмарк закреплялся над 2900 пунктов. Цены на нефть держатся стабильно выше 80 долларов за баррель марки Brent, рубль остается относительно слабым... Также покупки подогреты ожиданием улучшения геополитического фона после смены американского президента", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги девелоперов: ПИКа (+14,6%) и "Самолета" (+12,7%), продолжающие отыгрывать ожидания стабилизации ключевой ставки ЦБ РФ. Также подорожали акции "Норникеля" (+4,5%), "ЭН+ ГРУП" (+4%), НЛМК (+3,7%). Упали в цене бумаги "Полюса" (-0,6%), "Татнефти" (-0,3%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,4%).
Стоимость нефти к 19.37 мск снижалась на 0,4% до 80,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 109,2 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Озвученные в пятницу оптимистичные прогнозы МВФ в отношении экономики РФ, Китая и Индии, будут способствовать краткосрочному росту российского фондового рынка, а также укреплению рубля, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.
МВФ, в частности, оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил ожидания роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%.
Центральное событие понедельника произойдет в США – Дональд Трамп официально вступит должность президента, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Он обещает издать ряд важных указов уже в первые часы своей работы. Российский рынок будет следить прежде всего за геополитическими сигналами. В силу того, что инаугурация Трампа пройдет после 19.00 мск, сильные движения могут прийтись на вечернюю торговую сессию. Прогноз по индексу Мосбиржи на 20 января – 2870-3000 пунктов", - добавляет он.
 
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