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Российский рынок акций сохраняет умеренный рост в ходе торгов

Российский рынок акций сохраняет умеренный рост в ходе торгов - 17.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций сохраняет умеренный рост в ходе торгов

Российский рынок акций во второй половине пятничных торгов демонстрирует рост, уверенно закрепляясь выше 2900 пунктов, следует из данных торгов. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T16:30+0300

2025-01-17T16:30+0300

2025-01-17T16:30+0300

россия

российский рынок акций

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций во второй половине пятничных торгов демонстрирует рост, уверенно закрепляясь выше 2900 пунктов, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 16.11 мск растет на 0,79%, до 2 934,25 пункта. При этом в самом начале торгов пятницы он понижался, но затем вышел в плюс. "Российский рынок акций после стартовой просадки устремился вверх и немного обновил полугодовой максимум, установленный вчера. Затем наши фондовые индикаторы перешли к коррекционным попыткам, оставаясь в умеренном плюсе", - констатирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций". "Поддержку индексам оказывают позитивная динамика на нефтяном рынке и связанные с предстоящей инаугурацией вновь избранного президента США надежды инвесторов на ослабление напряженности в отношениях США и России", - отмечает Наталия Пырьева из компании "Цифра брокер". При этом нефтяные цены после утреннего роста стали сдавать позиции, а рубль лишь немного подешевел, сохраняя разнонаправленную динамику, добавляет Бабин. Так, мартовский фьючерс нефти марки Brent время дешевеет сейчас на 0,7%, до 80,7 доллара за баррель. В лидерах роста капитализации – акции ПИКа (+8,74%), "Самолета" (+5,96%), "Норникеля" (+4,87%), "Позитива" (+3,87%), ЛСР (+3,66%). Ценные бумаги девелоперов дорожают в ожидании новых правительственных стимулов строительной отрасли, рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. А в лидерах снижения стоимости – акции ОГК-2 (-1,95%), "Фармасинтеза" (-1,11%), "Татнефти" (-0,83%), "Московского кредитного банка" (-0,75%), банка "Санкт-Петербург" (-0,73%). "Если сырьевой или валютный факторы для нашего рынка не ухудшатся, как и новостной фон, скорее всего, в начале следующей недели индекс Мосбиржи сохранит восходящую динамику с ближайшей целью в районе... 3000 пунктов", - резюмирует Бабин.

https://1prime.ru/20250117/rynok-aktsiy-854276497.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российский рынок акций