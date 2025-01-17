https://1prime.ru/20250117/energetika-854289519.html

Путин назвал важнейший пункт двусторонних отношений России и Ирана

Путин назвал важнейший пункт двусторонних отношений России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ

Путин назвал важнейший пункт двусторонних отношений России и Ирана

Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:38+0300

2025-01-17T17:38+0300

2025-01-17T17:47+0300

энергетика

россия

иран

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров. Он отметил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией, подчеркнул президент.

https://1prime.ru/20250117/putin-854282910.html

иран

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россия, иран, владимир путин