https://1prime.ru/20250117/energetika-854289519.html
Путин назвал важнейший пункт двусторонних отношений России и Ирана
Путин назвал важнейший пункт двусторонних отношений России и Ирана - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин назвал важнейший пункт двусторонних отношений России и Ирана
Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T17:38+0300
2025-01-17T17:38+0300
2025-01-17T17:47+0300
энергетика
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин. "Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров. Он отметил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией, подчеркнул президент.
https://1prime.ru/20250117/putin-854282910.html
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россия, иран, владимир путин
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, Владимир Путин
Путин назвал важнейший пункт двусторонних отношений России и Ирана
Путин: энергетика является важнейшим пунктом двусторонних отношений РФ и Ирана
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Энергетика является важнейшим направлением двустороннего сотрудничества между Россией и Ираном, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важнейшим направлением российско-иранского сотрудничества является энергетика", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров.
Он отметил, что продвигается флагманский совместный проект по сооружению силами "Росатома" двух новых блоков АЭС "Бушер". Его осуществление внесёт весомый вклад в укрепление энергетической безопасности Ирана, стимулирует дальнейший рост национальной экономики, обеспечит иранские домохозяйства и промышленные предприятия недорогой и экологичной электроэнергией, подчеркнул президент.
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