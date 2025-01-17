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В Госдуме рассказали, как защитить себя при работе с нефтепродуктами - 17.01.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, как защитить себя при работе с нефтепродуктами
В Госдуме рассказали, как защитить себя при работе с нефтепродуктами - 17.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как защитить себя при работе с нефтепродуктами
Волонтёрам, работающим с нефтепродуктами, необходимо использовать специализированную одежду и средства индивидуальной защиты. При этом важно регулярно менять... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T14:57+0300
2025-01-17T15:04+0300
россия
госдума
нефтепродукты
волонтеры
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Волонтёрам, работающим с нефтепродуктами, необходимо использовать специализированную одежду и средства индивидуальной защиты. При этом важно регулярно менять перчатки и респираторы, а также избегать прямого контакта с мазутом, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтёрами, которые подверглись вредному воздействию во время ликвидации последствий разлива мазута.Так, по словам Фроловой, в первую очередь нужно надевать специальную одежду и средства индивидуальной защиты, такие как защитные костюмы, перчатки, резиновые сапоги, очки и респираторы. В то же время необходимо не допускать прямого контакта с мазутом.Она также добавила, что лучше подходить к загрязненной территории против ветра, чтобы не вдыхать пары мазута. Кроме того, рекомендуется каждые два часа принимать сорбенты и пить больше воды для минимизации токсического воздействия.Фролова отметила, что в случае возникновения симптомов интоксикации, таких как кашель, головокружение, тошнота, рвота, головная боль, слезотечение, учащённый пульс, удушье или кожные реакции, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.Фролова подчеркнула, что даже если симптомы кажутся незначительными, лучше обратиться к врачу, так как отравление мазутом может иметь отсроченные последствия. До приезда медиков важно обеспечить больному доступ к свежему воздуху, снять с него стесняющую одежду для облегчения дыхания, согреть его и дать тёплую жидкость с сорбентом. В Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. По данным Минтранса РФ, в море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Наиболее пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где был введён режим ЧС федерального уровня. Первые локальные выбросы мазута у берегов Крыма обнаружились 21 декабря возле Керчи, дальше нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района на западе. В прибрежных районах полуострова также введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального уровней.
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россия, госдума, нефтепродукты, волонтеры
РОССИЯ, Госдума, нефтепродукты, волонтеры
14:57 17.01.2025 (обновлено: 15:04 17.01.2025)
 
В Госдуме рассказали, как защитить себя при работе с нефтепродуктами

Депутат ГД рассказала, как волонтерам защитить себя при работе с нефтепродуктами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Волонтёрам, работающим с нефтепродуктами, необходимо использовать специализированную одежду и средства индивидуальной защиты. При этом важно регулярно менять перчатки и респираторы, а также избегать прямого контакта с мазутом, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации с пострадавшими волонтёрами, которые подверглись вредному воздействию во время ликвидации последствий разлива мазута.
Так, по словам Фроловой, в первую очередь нужно надевать специальную одежду и средства индивидуальной защиты, такие как защитные костюмы, перчатки, резиновые сапоги, очки и респираторы. В то же время необходимо не допускать прямого контакта с мазутом.
Она также добавила, что лучше подходить к загрязненной территории против ветра, чтобы не вдыхать пары мазута. Кроме того, рекомендуется каждые два часа принимать сорбенты и пить больше воды для минимизации токсического воздействия.
Фролова отметила, что в случае возникновения симптомов интоксикации, таких как кашель, головокружение, тошнота, рвота, головная боль, слезотечение, учащённый пульс, удушье или кожные реакции, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
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Фролова подчеркнула, что даже если симптомы кажутся незначительными, лучше обратиться к врачу, так как отравление мазутом может иметь отсроченные последствия. До приезда медиков важно обеспечить больному доступ к свежему воздуху, снять с него стесняющую одежду для облегчения дыхания, согреть его и дать тёплую жидкость с сорбентом.
В Керченском проливе 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего были эвакуированы 27 моряков, один из которых погиб. По данным Минтранса РФ, в море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Наиболее пострадало черноморское побережье Краснодарского края, где был введён режим ЧС федерального уровня. Первые локальные выбросы мазута у берегов Крыма обнаружились 21 декабря возле Керчи, дальше нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района на западе. В прибрежных районах полуострова также введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального уровней.
 
РОССИЯГосдуманефтепродуктыволонтеры
 
 
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