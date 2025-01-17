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"Бросок на Юг". В ГД оценили подписание договора о партнерстве с Ираном - 17.01.2025, ПРАЙМ
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"Бросок на Юг". В ГД оценили подписание договора о партнерстве с Ираном
"Бросок на Юг". В ГД оценили подписание договора о партнерстве с Ираном - 17.01.2025, ПРАЙМ
"Бросок на Юг". В ГД оценили подписание договора о партнерстве с Ираном
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном можно назвать "броском на Юг". Таким мнением в беседе с агентством РИА... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T16:27+0300
2025-01-17T16:27+0300
политика
россия
иран
госдума
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном можно назвать "броском на Юг". Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы Константин Затулин."Вообще, альянс с Ираном — это и есть, если хотите, бросок на Юг, о котором грезили многие политики в разной форме, но сотрудничество России с Ираном и история российско-иранских отношений, она, конечно, очень красочна, она далеко не всегда отмечена сотрудничеством", - заметил парламентарий.Он также добавил, что сейчас связи между двумя странами являются безальтернативными и подписание нового документа о партнерстве является сигналом для всех о стабильности отношений между Россией и Ираном в мировой политике.
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россия, иран, госдума
Политика, РОССИЯ, ИРАН, Госдума
16:27 17.01.2025
 
"Бросок на Юг". В ГД оценили подписание договора о партнерстве с Ираном

Депутат Затулин назвал подписание договора о партнерстве с Ираном броском на Юг

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном можно назвать "броском на Юг". Таким мнением в беседе с агентством РИА Новости поделился депутат Госдумы Константин Затулин.
"Вообще, альянс с Ираном — это и есть, если хотите, бросок на Юг, о котором грезили многие политики в разной форме, но сотрудничество России с Ираном и история российско-иранских отношений, она, конечно, очень красочна, она далеко не всегда отмечена сотрудничеством", - заметил парламентарий.
Он также добавил, что сейчас связи между двумя странами являются безальтернативными и подписание нового документа о партнерстве является сигналом для всех о стабильности отношений между Россией и Ираном в мировой политике.
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