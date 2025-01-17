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Путин и Пезешкиан подпишут новый Договор о стратегическом партнерстве

Путин и Пезешкиан подпишут новый Договор о стратегическом партнерстве - 17.01.2025, ПРАЙМ

Путин и Пезешкиан подпишут новый Договор о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан проведут переговоры в Москве и подпишут новый Договор о всеобъемлющем стратегическом... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T00:15+0300

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2025-01-17T00:15+0300

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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан проведут переговоры в Москве и подпишут новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Президент Ирана в пятницу будет в России с официальным визитом. С момента избрания Пезешкиана в июле они с Путиным дважды созванивались и дважды встречались лично. Первые переговоры лидеров состоялись в Ашхабаде 11 октября, а менее двух недель спустя они провели отдельную встречу на полях саммита БРИКС в Казани. На этот раз переговоры на высшем уровне пройдут в Кремле. Президенты России и Ирана намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах. Как ожидается, будут затронуты и ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Лидеры могут обсудить развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, а также положение дел вокруг иранской ядерной программы, уточнили в пресс-службе президента РФ. НОВЫЙ ДОГОВОР СПУСТЯ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА После переговоров президенты подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва придает большое значение подписанию договора о партнерстве с Ираном. Этот документ, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, не направлен против какой бы то ни было страны. По его словам, договор носит конструктивный характер и "нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света", чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность. Документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года. Подписание было отложено из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в мае прошлого года. Вместе с тем, новое правительство исламской республики подтвердило намерение заключить подготовленные ранее соглашения с Москвой. В июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в России Казема Джалали, новый договор содержит 47 статей. Договор отличается от соглашений России с КНДР и Белоруссией, отмечал позже Джалали, - Иран сам обеспечивает свою безопасность. ВСЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, договор между Россией и Ираном охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, "это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее". Глава иранского МИД в своей статье для РИА Новости назвал три основных направления договора - это экономика, технологии и гуманитарные связи. Важным аспектом нового документа также будет укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщил он, подчеркнув при этом, что взаимодействие двух стран в этой области никому не угрожает, а укрепляет общую безопасность. Как отметил Аракчи в интервью иранскому агентству IRIB, новый договор между странами не подразумевает военного союза. По его словам, документ не только не направлен против третьих сторон, но и не создает никаких препятствий для взаимодействия с ними. Президент России ранее подчеркивал, что российско-иранские связи находятся на подъеме, носят подлинно дружественный и конструктивный характер. Путин отмечал, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, а подключение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана на международной арене. РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ПРОЕКТ "СЕВЕР-ЮГ" По словам главы иранского МИД, новый договор между странами предусматривает в том числе завершение международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" и рост объема торговли. Президент России называл развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения проекта "Север-Юг" в числе приоритетных совместных инициатив. Путин не раз подчеркивал заинтересованность российской стороны в ее реализации. Также среди приоритетов двустороннего сотрудничества он упоминал строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер". Президент России на предыдущих встречах с иранским коллегой подчеркивал, что Москве и Тегерану необходимо закрепить наметившуюся позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества. Минувший год отметился увеличением показателей взаимной торговли. Путин в октябре упомянул, что рост товарооборота пока не отыграл определенного спада, который наблюдался в 2023 году, однако саму тенденцию назвал хорошей. По данным пресс-службы президента России, товарооборот двух стран за январь-октябрь 2024 года вырос на 15,5% – до 3,77 миллиарда долларов, тогда как суммарный показатель за 2023 год составлял более 4 миллиардов долларов. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%. Также в рамках нового договора Тегеран и Москва намерены сотрудничать в производстве, передаче и экспорте энергии, договор предусматривает и передачу новых технологий в области возобновляемой энергетики, отмечал глава МИД Ирана. Кроме того, стратегическое соглашение РФ и Ирана упростит условия поездок для туристов и создаст совместные культурные программы. ОБСТАНОВКА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ Традиционно в ходе переговоров на высшем уровне помимо двусторонних тем внимание уделяют и вопросам региональной и международной повестки дня. Лидеры России и Ирана на таких встречах как правило обсуждают и обстановку на Ближнем Востоке, которая заметно обострилась в последние полтора года, в том числе и в контексте отношений Ирана и Израиля. Ранее на этой неделе стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Пресс-секретарь президента РФ, комментируя сделку между Израилем и ХАМАС, подчеркнул, что "любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться". Вместе с тем, Песков предложил дождаться финализации этого процесса.

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