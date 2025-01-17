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Путин и Пезешкиан подпишут новый Договор о стратегическом партнерстве
Путин и Пезешкиан подпишут новый Договор о стратегическом партнерстве - 17.01.2025, ПРАЙМ
Путин и Пезешкиан подпишут новый Договор о стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан проведут переговоры в Москве и подпишут новый Договор о всеобъемлющем стратегическом... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T00:15+0300
2025-01-17T00:15+0300
2025-01-17T00:15+0300
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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан проведут переговоры в Москве и подпишут новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
Президент Ирана в пятницу будет в России с официальным визитом. С момента избрания Пезешкиана в июле они с Путиным дважды созванивались и дважды встречались лично. Первые переговоры лидеров состоялись в Ашхабаде 11 октября, а менее двух недель спустя они провели отдельную встречу на полях саммита БРИКС в Казани.
На этот раз переговоры на высшем уровне пройдут в Кремле. Президенты России и Ирана намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.
Как ожидается, будут затронуты и ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Лидеры могут обсудить развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, а также положение дел вокруг иранской ядерной программы, уточнили в пресс-службе президента РФ.
НОВЫЙ ДОГОВОР СПУСТЯ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
После переговоров президенты подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва придает большое значение подписанию договора о партнерстве с Ираном.
Этот документ, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, не направлен против какой бы то ни было страны. По его словам, договор носит конструктивный характер и "нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света", чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.
Документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года. Подписание было отложено из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в мае прошлого года. Вместе с тем, новое правительство исламской республики подтвердило намерение заключить подготовленные ранее соглашения с Москвой.
В июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в России Казема Джалали, новый договор содержит 47 статей. Договор отличается от соглашений России с КНДР и Белоруссией, отмечал позже Джалали, - Иран сам обеспечивает свою безопасность.
ВСЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, договор между Россией и Ираном охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, "это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее". Глава иранского МИД в своей статье для РИА Новости назвал три основных направления договора - это экономика, технологии и гуманитарные связи.
Важным аспектом нового документа также будет укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщил он, подчеркнув при этом, что взаимодействие двух стран в этой области никому не угрожает, а укрепляет общую безопасность.
Как отметил Аракчи в интервью иранскому агентству IRIB, новый договор между странами не подразумевает военного союза. По его словам, документ не только не направлен против третьих сторон, но и не создает никаких препятствий для взаимодействия с ними.
Президент России ранее подчеркивал, что российско-иранские связи находятся на подъеме, носят подлинно дружественный и конструктивный характер. Путин отмечал, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, а подключение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана на международной арене.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ПРОЕКТ "СЕВЕР-ЮГ"
По словам главы иранского МИД, новый договор между странами предусматривает в том числе завершение международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" и рост объема торговли.
Президент России называл развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения проекта "Север-Юг" в числе приоритетных совместных инициатив. Путин не раз подчеркивал заинтересованность российской стороны в ее реализации. Также среди приоритетов двустороннего сотрудничества он упоминал строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер".
Президент России на предыдущих встречах с иранским коллегой подчеркивал, что Москве и Тегерану необходимо закрепить наметившуюся позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества. Минувший год отметился увеличением показателей взаимной торговли. Путин в октябре упомянул, что рост товарооборота пока не отыграл определенного спада, который наблюдался в 2023 году, однако саму тенденцию назвал хорошей.
По данным пресс-службы президента России, товарооборот двух стран за январь-октябрь 2024 года вырос на 15,5% – до 3,77 миллиарда долларов, тогда как суммарный показатель за 2023 год составлял более 4 миллиардов долларов. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%.
Также в рамках нового договора Тегеран и Москва намерены сотрудничать в производстве, передаче и экспорте энергии, договор предусматривает и передачу новых технологий в области возобновляемой энергетики, отмечал глава МИД Ирана. Кроме того, стратегическое соглашение РФ и Ирана упростит условия поездок для туристов и создаст совместные культурные программы.
ОБСТАНОВКА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Традиционно в ходе переговоров на высшем уровне помимо двусторонних тем внимание уделяют и вопросам региональной и международной повестки дня. Лидеры России и Ирана на таких встречах как правило обсуждают и обстановку на Ближнем Востоке, которая заметно обострилась в последние полтора года, в том числе и в контексте отношений Ирана и Израиля.
Ранее на этой неделе стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Пресс-секретарь президента РФ, комментируя сделку между Израилем и ХАМАС, подчеркнул, что "любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться". Вместе с тем, Песков предложил дождаться финализации этого процесса.
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мировая экономика, россия, иран, москва, израиль, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, мид, шос, аэс "бушер"
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ИРАН, МОСКВА, ИЗРАИЛЬ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, МИД, ШОС, АЭС "Бушер"
Путин и Пезешкиан подпишут новый Договор о стратегическом партнерстве
Путин и Пезешкиан подпишут новый Договор о стратегическом партнерстве
МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Масуд Пезешкиан проведут переговоры в Москве и подпишут новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.
Президент Ирана в пятницу будет в России с официальным визитом. С момента избрания Пезешкиана в июле они с Путиным дважды созванивались и дважды встречались лично. Первые переговоры лидеров состоялись в Ашхабаде 11 октября, а менее двух недель спустя они провели отдельную встречу на полях саммита БРИКС в Казани.
На этот раз переговоры на высшем уровне пройдут в Кремле. Президенты России и Ирана намерены обсудить перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.
Как ожидается, будут затронуты и ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Лидеры могут обсудить развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, а также положение дел вокруг иранской ядерной программы, уточнили в пресс-службе президента РФ.
НОВЫЙ ДОГОВОР СПУСТЯ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
После переговоров президенты подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва придает большое значение подписанию договора о партнерстве с Ираном.
Этот документ, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, не направлен против какой бы то ни было страны. По его словам, договор носит конструктивный характер и "нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света", чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.
Документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым договором велась с 2022 года. Подписание было отложено из-за гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в мае прошлого года. Вместе с тем, новое правительство исламской республики подтвердило намерение заключить подготовленные ранее соглашения с Москвой.
В июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали текст договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам посла Ирана в России Казема Джалали, новый договор содержит 47 статей. Договор отличается от соглашений России с КНДР и Белоруссией, отмечал позже Джалали, - Иран сам обеспечивает свою безопасность.
ВСЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Как сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, договор между Россией и Ираном охватывает все аспекты сотрудничества двух стран. По его словам, "это не просто политический документ, но и дорожная карта на будущее". Глава иранского МИД в своей статье для РИА Новости назвал три основных направления договора - это экономика, технологии и гуманитарные связи.
Важным аспектом нового документа также будет укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, сообщил он, подчеркнув при этом, что взаимодействие двух стран в этой области никому не угрожает, а укрепляет общую безопасность.
Как отметил Аракчи в интервью иранскому агентству IRIB, новый договор между странами не подразумевает военного союза. По его словам, документ не только не направлен против третьих сторон, но и не создает никаких препятствий для взаимодействия с ними.
Президент России ранее подчеркивал, что российско-иранские связи находятся на подъеме, носят подлинно дружественный и конструктивный характер. Путин отмечал, что подходы России и Ирана к глобальной повестке дня близки или полностью совпадают, а подключение Ирана к БРИКС и ШОС открывает новые возможности для сотрудничества Москвы и Тегерана на международной арене.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ И ПРОЕКТ "СЕВЕР-ЮГ"
По словам главы иранского МИД, новый договор между странами предусматривает в том числе завершение международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" и рост объема торговли.
Президент России называл развитие иранской железнодорожной инфраструктуры в рамках продвижения проекта "Север-Юг" в числе приоритетных совместных инициатив. Путин не раз подчеркивал заинтересованность российской стороны в ее реализации. Также среди приоритетов двустороннего сотрудничества он упоминал строительство второго и третьего энергоблоков АЭС "Бушер".
Президент России на предыдущих встречах с иранским коллегой подчеркивал, что Москве и Тегерану необходимо закрепить наметившуюся позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества. Минувший год отметился увеличением показателей взаимной торговли. Путин в октябре упомянул, что рост товарооборота пока не отыграл определенного спада, который наблюдался в 2023 году, однако саму тенденцию назвал хорошей.
По данным пресс-службы президента России, товарооборот двух стран за январь-октябрь 2024 года вырос на 15,5% – до 3,77 миллиарда долларов, тогда как суммарный показатель за 2023 год составлял более 4 миллиардов долларов. Доля национальных валют во взаимных расчетах России и Ирана превышает 96%.
Также в рамках нового договора Тегеран и Москва намерены сотрудничать в производстве, передаче и экспорте энергии, договор предусматривает и передачу новых технологий в области возобновляемой энергетики, отмечал глава МИД Ирана. Кроме того, стратегическое соглашение РФ и Ирана упростит условия поездок для туристов и создаст совместные культурные программы.
ОБСТАНОВКА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
Традиционно в ходе переговоров на высшем уровне помимо двусторонних тем внимание уделяют и вопросам региональной и международной повестки дня. Лидеры России и Ирана на таких встречах как правило обсуждают и обстановку на Ближнем Востоке, которая заметно обострилась в последние полтора года, в том числе и в контексте отношений Ирана и Израиля.
Ранее на этой неделе стороны конфликта в палестинском секторе Газа - Израиль и движение ХАМАС - при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Пресс-секретарь президента РФ, комментируя сделку между Израилем и ХАМАС, подчеркнул, что "любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться". Вместе с тем, Песков предложил дождаться финализации этого процесса.