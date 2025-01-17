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Любимый всеми продукт начал дешеветь по всему миру, кроме России - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Любимый всеми продукт начал дешеветь по всему миру, кроме России
Любимый всеми продукт начал дешеветь по всему миру, кроме России - 17.01.2025, ПРАЙМ
Любимый всеми продукт начал дешеветь по всему миру, кроме России
Мировые цены на сахар снижаются и, возможно, продолжат делать это еще некоторое время, однако на стоимости популярного продукта в российских магазинах это никак | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T03:03+0300
2025-01-17T03:03+0300
бизнес
таиланд
индия
"бкс мир инвестиций"
сахар
фьючерсы на сахар
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на сахар снижаются и, возможно, продолжат делать это еще некоторое время, однако на стоимости популярного продукта в российских магазинах это никак не отразится, рассказала агентству "Прайм" Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". Мировые цены на сахар находятся в нисходящем тренде с конца 2023 года. Сейчас снижение усиливается, поскольку Индия, один из крупнейших производителей сахара в мире, может расширить экспорт сахара, если возникнет излишек. Также ожидается расширение поставок со стороны Таиланда. При этом фьючерсы на сахар выглядят технически перепроданными — вероятен отскок, который может быть спровоцирован в том числе закрытием коротких позиций фондов. Если смотреть на фундаментальную картину, то и здесь мировой баланс спроса и предложения сахара на стороне дефицита, полагает эксперт."Когда цена на сельхозтовар снижается на протяжении длительного времени, производители сокращают инвестиции в новые урожаи. Таким образом, сельхозтовары имеют циклическую природу — снижение цен провоцирует снижение производства, которое в конечном итоге вновь запускает рост цен", - пояснила она. В России в прошлом году урожайность сахарной свеклы снизилась на 22%. Давление на производителей оказывают рост стоимости кредитования, нестабильность рубля при необходимости импортировать свеклоуборочную технику и семена. Все это сокращает рентабельность производства и не способствует его расширению. Таким образом, удешевления розничной цены сахара ждать не приходится, невзирая на снижение мировых цен на данный товар, подытожила Рокотянская.
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бизнес, таиланд, индия, "бкс мир инвестиций", сахар, фьючерсы на сахар
Бизнес, ТАИЛАНД, ИНДИЯ, "БКС Мир инвестиций", сахар, фьючерсы на сахар
03:03 17.01.2025
 
Любимый всеми продукт начал дешеветь по всему миру, кроме России

Эксперт Рокотянская: удешевление сахара в мире не отразится на его цене в России

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство сахара в Краснодарском крае
Производство сахара в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на сахар снижаются и, возможно, продолжат делать это еще некоторое время, однако на стоимости популярного продукта в российских магазинах это никак не отразится, рассказала агентству "Прайм" Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".
Мировые цены на сахар находятся в нисходящем тренде с конца 2023 года. Сейчас снижение усиливается, поскольку Индия, один из крупнейших производителей сахара в мире, может расширить экспорт сахара, если возникнет излишек.
Также ожидается расширение поставок со стороны Таиланда. При этом фьючерсы на сахар выглядят технически перепроданными — вероятен отскок, который может быть спровоцирован в том числе закрытием коротких позиций фондов.
Если смотреть на фундаментальную картину, то и здесь мировой баланс спроса и предложения сахара на стороне дефицита, полагает эксперт.
"Когда цена на сельхозтовар снижается на протяжении длительного времени, производители сокращают инвестиции в новые урожаи. Таким образом, сельхозтовары имеют циклическую природу — снижение цен провоцирует снижение производства, которое в конечном итоге вновь запускает рост цен", - пояснила она.
В России в прошлом году урожайность сахарной свеклы снизилась на 22%. Давление на производителей оказывают рост стоимости кредитования, нестабильность рубля при необходимости импортировать свеклоуборочную технику и семена. Все это сокращает рентабельность производства и не способствует его расширению.
Таким образом, удешевления розничной цены сахара ждать не приходится, невзирая на снижение мировых цен на данный товар, подытожила Рокотянская.
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БизнесТАИЛАНДИНДИЯ"БКС Мир инвестиций"сахарфьючерсы на сахар
 
 
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