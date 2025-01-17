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Любимый всеми продукт начал дешеветь по всему миру, кроме России

Любимый всеми продукт начал дешеветь по всему миру, кроме России - 17.01.2025, ПРАЙМ

Любимый всеми продукт начал дешеветь по всему миру, кроме России

Мировые цены на сахар снижаются и, возможно, продолжат делать это еще некоторое время, однако на стоимости популярного продукта в российских магазинах это никак | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T03:03+0300

2025-01-17T03:03+0300

2025-01-17T03:03+0300

бизнес

таиланд

индия

"бкс мир инвестиций"

сахар

фьючерсы на сахар

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на сахар снижаются и, возможно, продолжат делать это еще некоторое время, однако на стоимости популярного продукта в российских магазинах это никак не отразится, рассказала агентству "Прайм" Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций". Мировые цены на сахар находятся в нисходящем тренде с конца 2023 года. Сейчас снижение усиливается, поскольку Индия, один из крупнейших производителей сахара в мире, может расширить экспорт сахара, если возникнет излишек. Также ожидается расширение поставок со стороны Таиланда. При этом фьючерсы на сахар выглядят технически перепроданными — вероятен отскок, который может быть спровоцирован в том числе закрытием коротких позиций фондов. Если смотреть на фундаментальную картину, то и здесь мировой баланс спроса и предложения сахара на стороне дефицита, полагает эксперт."Когда цена на сельхозтовар снижается на протяжении длительного времени, производители сокращают инвестиции в новые урожаи. Таким образом, сельхозтовары имеют циклическую природу — снижение цен провоцирует снижение производства, которое в конечном итоге вновь запускает рост цен", - пояснила она. В России в прошлом году урожайность сахарной свеклы снизилась на 22%. Давление на производителей оказывают рост стоимости кредитования, нестабильность рубля при необходимости импортировать свеклоуборочную технику и семена. Все это сокращает рентабельность производства и не способствует его расширению. Таким образом, удешевления розничной цены сахара ждать не приходится, невзирая на снижение мировых цен на данный товар, подытожила Рокотянская.

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бизнес, таиланд, индия, "бкс мир инвестиций", сахар, фьючерсы на сахар