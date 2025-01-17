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Названы страны, которые лидируют по росту цен на яйца в США - 17.01.2025, ПРАЙМ
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Названы страны, которые лидируют по росту цен на яйца в США
Названы страны, которые лидируют по росту цен на яйца в США - 17.01.2025, ПРАЙМ
Названы страны, которые лидируют по росту цен на яйца в США
Ситуация с ростом цен на яйца в США на фоне птичьего гриппа заметнее всего, после самих США, скажется на Канаде, Мексике, Ямайке и Бразилии - на эти четыре... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T06:16+0300
2025-01-17T06:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
канада
мексика
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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Ситуация с ростом цен на яйца в США на фоне птичьего гриппа заметнее всего, после самих США, скажется на Канаде, Мексике, Ямайке и Бразилии - на эти четыре государства приходится львиная доля всего экспорта свежих куриных яиц из Штатов, подсчитало РИА Новости по данным американского статведомства. По его оценкам, средняя стоимость яиц в США по итогам прошедшего декабря достигла максимальных с зимы 2023 года 4,15 долларов за дюжину. Этот продукт питания дорожает в Америке уже второй месяц подряд, по сравнению с ноябрем прошлого года средняя стоимость прибавила еще 13,6%. Такая динамика наблюдается на фоне дефицита яиц из-за распространившегося в США птичьего гриппа: по оценке экспертов, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев. Согласно расчетам агентства, за январь-ноябрь прошлого года США продали зарубежным партнерам куриных яиц на 515,8 миллиона долларов. Крупнейшими их покупателями стали Канада (37% от всего объема в денежном выражении), Мексика (26%), Ямайка (9%) и Бразилия (7%). С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве.
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мировая экономика, сша, канада, мексика
Экономика, Мировая экономика, США, КАНАДА, МЕКСИКА
06:16 17.01.2025
 
Названы страны, которые лидируют по росту цен на яйца в США

Статведомство США: рост цен на яйца скажется на Канаде, Мексике, Ямайке и Бразилии

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МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Ситуация с ростом цен на яйца в США на фоне птичьего гриппа заметнее всего, после самих США, скажется на Канаде, Мексике, Ямайке и Бразилии - на эти четыре государства приходится львиная доля всего экспорта свежих куриных яиц из Штатов, подсчитало РИА Новости по данным американского статведомства.
По его оценкам, средняя стоимость яиц в США по итогам прошедшего декабря достигла максимальных с зимы 2023 года 4,15 долларов за дюжину. Этот продукт питания дорожает в Америке уже второй месяц подряд, по сравнению с ноябрем прошлого года средняя стоимость прибавила еще 13,6%. Такая динамика наблюдается на фоне дефицита яиц из-за распространившегося в США птичьего гриппа: по оценке экспертов, нехватка может продлиться ещё несколько месяцев.
Согласно расчетам агентства, за январь-ноябрь прошлого года США продали зарубежным партнерам куриных яиц на 515,8 миллиона долларов. Крупнейшими их покупателями стали Канада (37% от всего объема в денежном выражении), Мексика (26%), Ямайка (9%) и Бразилия (7%).
С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве.
 
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