РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"

МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive) в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент гостиниц такого формата, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Несмотря на дискуссии о необходимости реформирования системы all inclusive, в летнем сезоне 2025 года в Турции не будет сокращения числа отелей, работающих по этой концепции. По данным экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), ни один из популярных у россиян турецких отелей в этом году не отказался от "все включено". Напротив, ассортимент гостиниц такого формата у туроператоров расширяется", - говорится в сообщении. "Тем не менее, по информации российских туроператоров, пока это никак не отразилось на контрактинге на 2025 год – изменений форматов all inclusive и ultra all inclusive не будет", - процитировал РСТ руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марину Макаркову. Туроператор Fun&Sun также ориентируется на all inclusive. "Это самый востребованный на курортах формат. Он позволяет туристам заранее определить бюджет поездки, а на месте тратить деньги только на экскурсии и шопинг. Учитывая, что в Турцию едет много семей с детьми, это для них оптимальное решение", - заявила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова, ее комментарий приводится в сообщении. "Если мы говорим об Анталье, то отели такого формата составляют почти 100% нашего ассортимента. И мы не видим каких-либо изменений по наполнению all inclusive и ultra all inclusive на тех курортах, с которыми работаем", - добавила она. Эксперты уверены, что если Турция откажется от all inclusive, то поток российских туристов может быстро сократиться, так что выиграют страны-конкуренты, прежде всего, Египет. Это хорошо понимают и в самой Турции, указывают в РСТ.

