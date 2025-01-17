https://1prime.ru/20250117/turtsiya-854278333.html
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено" - 17.01.2025, ПРАЙМ
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"
Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive) в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:11+0300
2025-01-17T13:11+0300
2025-01-17T13:11+0300
турция
туризм
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive) в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент гостиниц такого формата, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Несмотря на дискуссии о необходимости реформирования системы all inclusive, в летнем сезоне 2025 года в Турции не будет сокращения числа отелей, работающих по этой концепции. По данным экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), ни один из популярных у россиян турецких отелей в этом году не отказался от "все включено". Напротив, ассортимент гостиниц такого формата у туроператоров расширяется", - говорится в сообщении. "Тем не менее, по информации российских туроператоров, пока это никак не отразилось на контрактинге на 2025 год – изменений форматов all inclusive и ultra all inclusive не будет", - процитировал РСТ руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марину Макаркову. Туроператор Fun&Sun также ориентируется на all inclusive. "Это самый востребованный на курортах формат. Он позволяет туристам заранее определить бюджет поездки, а на месте тратить деньги только на экскурсии и шопинг. Учитывая, что в Турцию едет много семей с детьми, это для них оптимальное решение", - заявила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова, ее комментарий приводится в сообщении. "Если мы говорим об Анталье, то отели такого формата составляют почти 100% нашего ассортимента. И мы не видим каких-либо изменений по наполнению all inclusive и ultra all inclusive на тех курортах, с которыми работаем", - добавила она. Эксперты уверены, что если Турция откажется от all inclusive, то поток российских туристов может быстро сократиться, так что выиграют страны-конкуренты, прежде всего, Египет. Это хорошо понимают и в самой Турции, указывают в РСТ.
https://1prime.ru/20250116/karty-854265472.html
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, туризм, бизнес
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"
РСТ не ожидает летом сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive) в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент гостиниц такого формата, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Несмотря на дискуссии о необходимости реформирования системы all inclusive, в летнем сезоне 2025 года в Турции не будет сокращения числа отелей, работающих по этой концепции. По данным экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), ни один из популярных у россиян турецких отелей в этом году не отказался от "все включено". Напротив, ассортимент гостиниц такого формата у туроператоров расширяется", - говорится в сообщении.
"Тем не менее, по информации российских туроператоров, пока это никак не отразилось на контрактинге на 2025 год – изменений форматов all inclusive и ultra all inclusive не будет", - процитировал РСТ руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марину Макаркову.
Туроператор Fun&Sun также ориентируется на all inclusive. "Это самый востребованный на курортах формат. Он позволяет туристам заранее определить бюджет поездки, а на месте тратить деньги только на экскурсии и шопинг. Учитывая, что в Турцию едет много семей с детьми, это для них оптимальное решение", - заявила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова, ее комментарий приводится в сообщении.
"Если мы говорим об Анталье, то отели такого формата составляют почти 100% нашего ассортимента. И мы не видим каких-либо изменений по наполнению all inclusive и ultra all inclusive на тех курортах, с которыми работаем", - добавила она.
Эксперты уверены, что если Турция откажется от all inclusive, то поток российских туристов может быстро сократиться, так что выиграют страны-конкуренты, прежде всего, Египет. Это хорошо понимают и в самой Турции, указывают в РСТ.
Госбанки Турции не будут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard