Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено" - 17.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250117/turtsiya-854278333.html
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено" - 17.01.2025, ПРАЙМ
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"
Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive) в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент... | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T13:11+0300
2025-01-17T13:11+0300
турция
туризм
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive) в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент гостиниц такого формата, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Несмотря на дискуссии о необходимости реформирования системы all inclusive, в летнем сезоне 2025 года в Турции не будет сокращения числа отелей, работающих по этой концепции. По данным экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), ни один из популярных у россиян турецких отелей в этом году не отказался от "все включено". Напротив, ассортимент гостиниц такого формата у туроператоров расширяется", - говорится в сообщении. "Тем не менее, по информации российских туроператоров, пока это никак не отразилось на контрактинге на 2025 год – изменений форматов all inclusive и ultra all inclusive не будет", - процитировал РСТ руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марину Макаркову. Туроператор Fun&amp;Sun также ориентируется на all inclusive. "Это самый востребованный на курортах формат. Он позволяет туристам заранее определить бюджет поездки, а на месте тратить деньги только на экскурсии и шопинг. Учитывая, что в Турцию едет много семей с детьми, это для них оптимальное решение", - заявила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова, ее комментарий приводится в сообщении. "Если мы говорим об Анталье, то отели такого формата составляют почти 100% нашего ассортимента. И мы не видим каких-либо изменений по наполнению all inclusive и ultra all inclusive на тех курортах, с которыми работаем", - добавила она. Эксперты уверены, что если Турция откажется от all inclusive, то поток российских туристов может быстро сократиться, так что выиграют страны-конкуренты, прежде всего, Египет. Это хорошо понимают и в самой Турции, указывают в РСТ.
https://1prime.ru/20250116/karty-854265472.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, туризм, бизнес
ТУРЦИЯ, Туризм, Бизнес
13:11 17.01.2025
 
РСТ не ожидает сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"

РСТ не ожидает летом сокращения числа турецких отелей с системой "все включено"

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 янв - ПРАЙМ. Сокращения отелей в Турции, работающих по концепции "все включено" (all inclusive) в летнем сезоне не будет, а российские туроператоры расширяют ассортимент гостиниц такого формата, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Несмотря на дискуссии о необходимости реформирования системы all inclusive, в летнем сезоне 2025 года в Турции не будет сокращения числа отелей, работающих по этой концепции. По данным экспертов Российского союза туриндустрии (РСТ), ни один из популярных у россиян турецких отелей в этом году не отказался от "все включено". Напротив, ассортимент гостиниц такого формата у туроператоров расширяется", - говорится в сообщении.
"Тем не менее, по информации российских туроператоров, пока это никак не отразилось на контрактинге на 2025 год – изменений форматов all inclusive и ultra all inclusive не будет", - процитировал РСТ руководителя отдела по связям с общественностью компании Coral Travel Марину Макаркову.
Туроператор Fun&Sun также ориентируется на all inclusive. "Это самый востребованный на курортах формат. Он позволяет туристам заранее определить бюджет поездки, а на месте тратить деньги только на экскурсии и шопинг. Учитывая, что в Турцию едет много семей с детьми, это для них оптимальное решение", - заявила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова, ее комментарий приводится в сообщении.
"Если мы говорим об Анталье, то отели такого формата составляют почти 100% нашего ассортимента. И мы не видим каких-либо изменений по наполнению all inclusive и ultra all inclusive на тех курортах, с которыми работаем", - добавила она.
Эксперты уверены, что если Турция откажется от all inclusive, то поток российских туристов может быстро сократиться, так что выиграют страны-конкуренты, прежде всего, Египет. Это хорошо понимают и в самой Турции, указывают в РСТ.
Вид на Стамбул, Турция
Госбанки Турции не будут по умолчанию выдавать карты Visa и Mastercard
Вчера, 22:08
 
ТУРЦИЯТуризмБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала