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Депутат Рады предрек ухудшение экономической ситуации на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Депутат Рады предрек ухудшение экономической ситуации на Украине
Депутат Рады предрек ухудшение экономической ситуации на Украине - 17.01.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады предрек ухудшение экономической ситуации на Украине
Экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. | 17.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-17T11:19+0300
2025-01-17T11:19+0300
экономика
украина
верховная рада
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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Экономическая ситуация в Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Об этом говорят сейчас все партнеры. И причина здесь не только в возможных изменениях с финальной (западной - ред.) помощью… Никак не реформированы государственные монополии. Они влияют на всю украинскую промышленность, крупный, средний и малый бизнес. Потому что они постоянно требуют себе повышения тарифов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. В качестве примера он привел компанию "Украинские железные дороги", где хотят поднять тарифы. В этом, по словам депутата, замешан министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. "Он не хочет мараться в этой коррупционной истории. Он пытается подстроить все так, чтобы всех собак повесили на его заместителя Сергея Деркача. Как мне объяснили, это постоянная тактика Кулебы. Во время всех серьезных решений, он набирает одного из заместителей, а сам уходит в отпуск или на больничный. Зама всегда легче потом уволить и отправить на допрос в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.)", - добавил Гончаренко*. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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украина, верховная рада
Экономика, УКРАИНА, Верховная рада
11:19 17.01.2025
 
Депутат Рады предрек ухудшение экономической ситуации на Украине

Депутат Гончаренко*: экономическая ситуация на Украине может сильно ухудшиться

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 17 янв – ПРАЙМ. Экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Экономическая ситуация в Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Об этом говорят сейчас все партнеры. И причина здесь не только в возможных изменениях с финальной (западной - ред.) помощью… Никак не реформированы государственные монополии. Они влияют на всю украинскую промышленность, крупный, средний и малый бизнес. Потому что они постоянно требуют себе повышения тарифов", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
В качестве примера он привел компанию "Украинские железные дороги", где хотят поднять тарифы. В этом, по словам депутата, замешан министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Он не хочет мараться в этой коррупционной истории. Он пытается подстроить все так, чтобы всех собак повесили на его заместителя Сергея Деркача. Как мне объяснили, это постоянная тактика Кулебы. Во время всех серьезных решений, он набирает одного из заместителей, а сам уходит в отпуск или на больничный. Зама всегда легче потом уволить и отправить на допрос в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.)", - добавил Гончаренко*.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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