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МВФ видит риски конфликта на Украине для мировой экономики

МВФ видит риски конфликта на Украине для мировой экономики - 17.01.2025, ПРАЙМ

МВФ видит риски конфликта на Украине для мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) видит риск эскалации в 2025 году конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, что может прямо повлиять на продовольственные и... | 17.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-17T17:08+0300

2025-01-17T17:08+0300

2025-01-17T17:08+0300

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мвф

украина

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ВАШИНГТОН, 17 янв - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) видит риск эскалации в 2025 году конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, что может прямо повлиять на продовольственные и энергетические цены в мире, а также на торговые маршруты, следует из опубликованного в пятницу отчета организации. "Дополнительно к рискам изменения экономической политики, геополитические напряженности могут усилиться, ведя к новым увеличениям товарных цен. Конфликты на Ближнем Востоке и Украине могут ухудшиться, прямо влияя на торговые маршруты, а также на продовольственные и энергетические цены", - говорится в докладе фонда, содержащим прогнозы на 2025 год. В МВФ добавили, что эскалация украинского и ближневосточного конфликтов может особенно сильно отразиться на странах-импортерах товаров. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

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украина

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мир, мвф, украина, ближний восток