https://1prime.ru/20250118/rubl-854291353.html
Аналитик назвал ориентир для рубля на следующую неделю
Аналитик назвал ориентир для рубля на следующую неделю - 18.01.2025, ПРАЙМ
Аналитик назвал ориентир для рубля на следующую неделю
В течение уходящей недели российская валюта демонстрировала умеренную волатильность на фоне комплексного воздействия внешних и внутренних факторов. На следующей | 18.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-18T03:03+0300
2025-01-18T03:03+0300
2025-01-18T03:03+0300
владислав антонов
bitriver
дональд трамп
сша
рынки
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_0:148:3114:1900_1920x0_80_0_0_51d6988cad9410e9adf3ed10e9e58bf0.jpg
МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. В течение уходящей недели российская валюта демонстрировала умеренную волатильность на фоне комплексного воздействия внешних и внутренних факторов. На следующей неделе стоит обратить внимание на смену власти в Белом доме, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiverЗа неделю доллар укрепился на 0,46%, достигнув 103,73 рубля, евро прибавил 0,65%, поднявшись до 106,49 рубля, а китайский юань показал наиболее существенный рост на 1,60%, достигнув отметки 13,94 рубля."На предстоящую неделю (20-24 января 2025) прогнозируется следующий торговый диапазон: для доллара - 102,00-105,50 рублей, евро - 104,50-108,00 рублей, юаня - 13,30-14,40 рублей. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа 20 января и его возможных заявлениях относительно геополитической ситуации", - сказал аналитик.Дополнительную поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период с единым налоговым платежом 28 января.Российская валюта продемонстрировала относительную устойчивость к новым санкционным ограничениям благодаря комплексу компенсирующих факторов, включая высокие цены на нефть, увеличение объемов продаж валюты ЦБ РФ и продолжающуюся дедолларизацию внешней торговли.В краткосрочной перспективе ключевое влияние на курс рубля будут оказывать геополитические факторы, связанные со сменой администрации США, а также традиционный налоговый период, заключил Антонов.
https://1prime.ru/20250117/tramp-854277459.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853381706_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_76e7704e90fe2a566d8ccbdf8a17c9b0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав антонов, bitriver, дональд трамп, сша, рынки, курсы валют
Владислав Антонов, BitRiver, Дональд Трамп, США, Рынки, Курсы валют
Аналитик назвал ориентир для рубля на следующую неделю
Аналитик Антонов: на следующей неделе на рубль повлияет смена власти в США
МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. В течение уходящей недели российская валюта демонстрировала умеренную волатильность на фоне комплексного воздействия внешних и внутренних факторов. На следующей неделе стоит обратить внимание на смену власти в Белом доме, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver
За неделю доллар укрепился на 0,46%, достигнув 103,73 рубля, евро прибавил 0,65%, поднявшись до 106,49 рубля, а китайский юань показал наиболее существенный рост на 1,60%, достигнув отметки 13,94 рубля.
"На предстоящую неделю (20-24 января 2025) прогнозируется следующий торговый диапазон: для доллара - 102,00-105,50 рублей, евро - 104,50-108,00 рублей, юаня - 13,30-14,40 рублей. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа 20 января и его возможных заявлениях относительно геополитической ситуации", - сказал аналитик.
Трамп хочет объявить криптовалюты приоритетом, пишет Bloomberg
Дополнительную поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период с единым налоговым платежом 28 января.
Российская валюта продемонстрировала относительную устойчивость к новым санкционным ограничениям благодаря комплексу компенсирующих факторов, включая высокие цены на нефть, увеличение объемов продаж валюты ЦБ РФ и продолжающуюся дедолларизацию внешней торговли.
В краткосрочной перспективе ключевое влияние на курс рубля будут оказывать геополитические факторы, связанные со сменой администрации США, а также традиционный налоговый период, заключил Антонов.