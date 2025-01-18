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Аналитик назвал ориентир для рубля на следующую неделю

Аналитик назвал ориентир для рубля на следующую неделю - 18.01.2025, ПРАЙМ

Аналитик назвал ориентир для рубля на следующую неделю

В течение уходящей недели российская валюта демонстрировала умеренную волатильность на фоне комплексного воздействия внешних и внутренних факторов. На следующей | 18.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-18T03:03+0300

2025-01-18T03:03+0300

2025-01-18T03:03+0300

владислав антонов

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МОСКВА, 18 янв – ПРАЙМ. В течение уходящей недели российская валюта демонстрировала умеренную волатильность на фоне комплексного воздействия внешних и внутренних факторов. На следующей неделе стоит обратить внимание на смену власти в Белом доме, рассказал агентству "Прайм" Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiverЗа неделю доллар укрепился на 0,46%, достигнув 103,73 рубля, евро прибавил 0,65%, поднявшись до 106,49 рубля, а китайский юань показал наиболее существенный рост на 1,60%, достигнув отметки 13,94 рубля."На предстоящую неделю (20-24 января 2025) прогнозируется следующий торговый диапазон: для доллара - 102,00-105,50 рублей, евро - 104,50-108,00 рублей, юаня - 13,30-14,40 рублей. Основное внимание участников рынка будет сосредоточено на инаугурации Дональда Трампа 20 января и его возможных заявлениях относительно геополитической ситуации", - сказал аналитик.Дополнительную поддержку рублю может оказать приближающийся налоговый период с единым налоговым платежом 28 января.Российская валюта продемонстрировала относительную устойчивость к новым санкционным ограничениям благодаря комплексу компенсирующих факторов, включая высокие цены на нефть, увеличение объемов продаж валюты ЦБ РФ и продолжающуюся дедолларизацию внешней торговли.В краткосрочной перспективе ключевое влияние на курс рубля будут оказывать геополитические факторы, связанные со сменой администрации США, а также традиционный налоговый период, заключил Антонов.

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владислав антонов, bitriver, дональд трамп, сша, рынки, курсы валют