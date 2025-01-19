https://1prime.ru/20250119/abrams-854306973.html

Польша получила первую партию американских бронемашин Abrams

Польша получила первую партию американских бронемашин Abrams - 19.01.2025, ПРАЙМ

Польша получила первую партию американских бронемашин Abrams

В Польше сообщили о прибытии на территорию государства первой партии американских бронемашин Abrams в новейшей версии M1A2SEPV3. Об этом рассказал глава... | 19.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-19T12:14+0300

2025-01-19T12:14+0300

2025-01-19T12:14+0300

вооружения

польша

сша

abrams

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/94/841329494_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_72a919698692b4eed11b03746b343dce.jpg

ВАРШАВА, 19 янв – ПРАЙМ. В Польше сообщили о прибытии на территорию государства первой партии американских бронемашин Abrams в новейшей версии M1A2SEPV3. Об этом рассказал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на платформе X. "Первые танки версии M1A2SEPV3 Abrams уже в Польше", - написал Косиняк-Камыш. В то же время министр сообщил, что эта партия включает в себя 28 бронемашин, которые после морской перевозки пройдут проверку. После этого, по его словам, их направят на службу в польскую армию. В совокупности польское оборонное ведомство купило 250 Abrams на сумму 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, недавно в польскую армию было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии.

https://1prime.ru/20250109/oruzhie-854095557.html

польша

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, сша, abrams