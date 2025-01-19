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Польша получила первую партию американских бронемашин Abrams
Польша получила первую партию американских бронемашин Abrams - 19.01.2025, ПРАЙМ
Польша получила первую партию американских бронемашин Abrams
В Польше сообщили о прибытии на территорию государства первой партии американских бронемашин Abrams в новейшей версии M1A2SEPV3. Об этом рассказал глава... | 19.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-19T12:14+0300
2025-01-19T12:14+0300
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ВАРШАВА, 19 янв – ПРАЙМ. В Польше сообщили о прибытии на территорию государства первой партии американских бронемашин Abrams в новейшей версии M1A2SEPV3. Об этом рассказал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на платформе X. "Первые танки версии M1A2SEPV3 Abrams уже в Польше", - написал Косиняк-Камыш. В то же время министр сообщил, что эта партия включает в себя 28 бронемашин, которые после морской перевозки пройдут проверку. После этого, по его словам, их направят на службу в польскую армию. В совокупности польское оборонное ведомство купило 250 Abrams на сумму 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, недавно в польскую армию было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии.
https://1prime.ru/20250109/oruzhie-854095557.html
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польша, сша, abrams
Вооружения, ПОЛЬША, США, Abrams
Польша получила первую партию американских бронемашин Abrams
Косиняк-Камыш: Польша получила первую партию танков Abrams в новейшей версии
ВАРШАВА, 19 янв – ПРАЙМ. В Польше сообщили о прибытии на территорию государства первой партии американских бронемашин Abrams в новейшей версии M1A2SEPV3. Об этом рассказал глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на платформе X.
"Первые танки версии M1A2SEPV3 Abrams уже в Польше", - написал Косиняк-Камыш.
В то же время министр сообщил, что эта партия включает в себя 28 бронемашин, которые после морской перевозки пройдут проверку. После этого, по его словам, их направят на службу в польскую армию.
В совокупности польское оборонное ведомство купило 250 Abrams на сумму 4,75 миллиарда долларов. Кроме того, недавно в польскую армию было поставлено 116 бывших в употреблении танков Abrams ранней версии.
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