Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250120/evrokomissiya-854324637.html
Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС
Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС
Обещанный в ноябре прошлого года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T13:58+0300
2025-01-20T13:58+0300
европа
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Обещанный в ноябре прошлого года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен 30 января 2025 года, говорится в заявлении ЕК. Глава Еврокомиссии в Европарламенте в ноябре 2024 года пообещала в ближайшие пять лет вести диалог с автопроизводителями ЕС для сохранения производства в Европе, несмотря на глубокий кризис в отрасли. "Как и было объявлено Урсулой фон дер Ляйен Европарламенту 27 ноября 2024 года, Еврокомиссия 30 января начинает стратегический диалог с европейской автомобильной промышленностью, общественностью и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - говорится в документе. Там отмечается, что к дискуссии, которую возглавит сама глава Еврокомиссии, привлекут как автопроизводителей, так и профильные профсоюзы, бизнес-организации, смежные отрасли "для организации совместного понимания проблем, разработки решений и принятия конкретных мер". Ранее сообщалось, что в ЕК надеются, что по итогам диалога будет выработан набор рекомендаций, которые помогут выстроить целостную стратегию ЕС для сектора, чтобы справиться с различными проблемами и, при необходимости, соответствующим образом адаптировать применимую нормативную базу ЕС. Автомобильная промышленность в странах ЕС переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. Европейские производители сообщают о снижении спроса и затоваривании на фоне сильной конкуренции со стороны производителей электромобилей, в том числе из Китая. Ряд автопроизводителей сообщил о закрытии производств в ЕС. Ранее сообщалось, что через 10 лет ЕС хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в рамках политики "климатической нейтральности".
https://1prime.ru/20250114/es-854183133.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, ес, ек
ЕВРОПА, ЕС, ЕК
13:58 20.01.2025
 
Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС

Еврокомиссия 30 января запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Обещанный в ноябре прошлого года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен 30 января 2025 года, говорится в заявлении ЕК.
Глава Еврокомиссии в Европарламенте в ноябре 2024 года пообещала в ближайшие пять лет вести диалог с автопроизводителями ЕС для сохранения производства в Европе, несмотря на глубокий кризис в отрасли.
"Как и было объявлено Урсулой фон дер Ляйен Европарламенту 27 ноября 2024 года, Еврокомиссия 30 января начинает стратегический диалог с европейской автомобильной промышленностью, общественностью и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - говорится в документе.
Там отмечается, что к дискуссии, которую возглавит сама глава Еврокомиссии, привлекут как автопроизводителей, так и профильные профсоюзы, бизнес-организации, смежные отрасли "для организации совместного понимания проблем, разработки решений и принятия конкретных мер".
Ранее сообщалось, что в ЕК надеются, что по итогам диалога будет выработан набор рекомендаций, которые помогут выстроить целостную стратегию ЕС для сектора, чтобы справиться с различными проблемами и, при необходимости, соответствующим образом адаптировать применимую нормативную базу ЕС.
Автомобильная промышленность в странах ЕС переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. Европейские производители сообщают о снижении спроса и затоваривании на фоне сильной конкуренции со стороны производителей электромобилей, в том числе из Китая. Ряд автопроизводителей сообщил о закрытии производств в ЕС.
Ранее сообщалось, что через 10 лет ЕС хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в рамках политики "климатической нейтральности".
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 14.01.2025
Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран
14 января, 13:26
 
ЕВРОПАЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала