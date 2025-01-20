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Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС
Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ
Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС
Обещанный в ноябре прошлого года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T13:58+0300
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Обещанный в ноябре прошлого года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен 30 января 2025 года, говорится в заявлении ЕК. Глава Еврокомиссии в Европарламенте в ноябре 2024 года пообещала в ближайшие пять лет вести диалог с автопроизводителями ЕС для сохранения производства в Европе, несмотря на глубокий кризис в отрасли. "Как и было объявлено Урсулой фон дер Ляйен Европарламенту 27 ноября 2024 года, Еврокомиссия 30 января начинает стратегический диалог с европейской автомобильной промышленностью, общественностью и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - говорится в документе. Там отмечается, что к дискуссии, которую возглавит сама глава Еврокомиссии, привлекут как автопроизводителей, так и профильные профсоюзы, бизнес-организации, смежные отрасли "для организации совместного понимания проблем, разработки решений и принятия конкретных мер". Ранее сообщалось, что в ЕК надеются, что по итогам диалога будет выработан набор рекомендаций, которые помогут выстроить целостную стратегию ЕС для сектора, чтобы справиться с различными проблемами и, при необходимости, соответствующим образом адаптировать применимую нормативную базу ЕС. Автомобильная промышленность в странах ЕС переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. Европейские производители сообщают о снижении спроса и затоваривании на фоне сильной конкуренции со стороны производителей электромобилей, в том числе из Китая. Ряд автопроизводителей сообщил о закрытии производств в ЕС. Ранее сообщалось, что через 10 лет ЕС хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в рамках политики "климатической нейтральности".
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европа, ес, ек
Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС
Еврокомиссия 30 января запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Обещанный в ноябре прошлого года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен 30 января 2025 года, говорится в заявлении ЕК.
Глава Еврокомиссии в Европарламенте в ноябре 2024 года пообещала в ближайшие пять лет вести диалог с автопроизводителями ЕС для сохранения производства в Европе, несмотря на глубокий кризис в отрасли.
"Как и было объявлено Урсулой фон дер Ляйен Европарламенту 27 ноября 2024 года, Еврокомиссия 30 января начинает стратегический диалог с европейской автомобильной промышленностью, общественностью и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - говорится в документе.
Там отмечается, что к дискуссии, которую возглавит сама глава Еврокомиссии, привлекут как автопроизводителей, так и профильные профсоюзы, бизнес-организации, смежные отрасли "для организации совместного понимания проблем, разработки решений и принятия конкретных мер".
Ранее сообщалось, что в ЕК надеются, что по итогам диалога будет выработан набор рекомендаций, которые помогут выстроить целостную стратегию ЕС для сектора, чтобы справиться с различными проблемами и, при необходимости, соответствующим образом адаптировать применимую нормативную базу ЕС.
Автомобильная промышленность в странах ЕС переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. Европейские производители сообщают о снижении спроса и затоваривании на фоне сильной конкуренции со стороны производителей электромобилей, в том числе из Китая. Ряд автопроизводителей сообщил о закрытии производств в ЕС.
Ранее сообщалось, что через 10 лет ЕС хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в рамках политики "климатической нейтральности".
Еврокомиссия надеется на скорое присоединение к ЕС от одной до трех стран