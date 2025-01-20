https://1prime.ru/20250120/evrokomissiya-854324637.html

Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС

Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС - 20.01.2025, ПРАЙМ

Еврокомиссия запустит стратегический диалог по будущему автопрома в ЕС

Обещанный в ноябре прошлого года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T13:58+0300

2025-01-20T13:58+0300

2025-01-20T13:58+0300

европа

ес

ек

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 янв - ПРАЙМ. Обещанный в ноябре прошлого года главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности в Европе будет запущен 30 января 2025 года, говорится в заявлении ЕК. Глава Еврокомиссии в Европарламенте в ноябре 2024 года пообещала в ближайшие пять лет вести диалог с автопроизводителями ЕС для сохранения производства в Европе, несмотря на глубокий кризис в отрасли. "Как и было объявлено Урсулой фон дер Ляйен Европарламенту 27 ноября 2024 года, Еврокомиссия 30 января начинает стратегический диалог с европейской автомобильной промышленностью, общественностью и другими ключевыми заинтересованными сторонами", - говорится в документе. Там отмечается, что к дискуссии, которую возглавит сама глава Еврокомиссии, привлекут как автопроизводителей, так и профильные профсоюзы, бизнес-организации, смежные отрасли "для организации совместного понимания проблем, разработки решений и принятия конкретных мер". Ранее сообщалось, что в ЕК надеются, что по итогам диалога будет выработан набор рекомендаций, которые помогут выстроить целостную стратегию ЕС для сектора, чтобы справиться с различными проблемами и, при необходимости, соответствующим образом адаптировать применимую нормативную базу ЕС. Автомобильная промышленность в странах ЕС переживает не лучшие времена, в том числе из-за энергетического кризиса, который последовал за резким сокращением закупок энергоносителей в России. Европейские производители сообщают о снижении спроса и затоваривании на фоне сильной конкуренции со стороны производителей электромобилей, в том числе из Китая. Ряд автопроизводителей сообщил о закрытии производств в ЕС. Ранее сообщалось, что через 10 лет ЕС хочет запретить продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в рамках политики "климатической нейтральности".

https://1prime.ru/20250114/es-854183133.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, ес, ек