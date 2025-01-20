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Исследование показало, как россияне тратили деньги на фитнес

Исследование показало, как россияне тратили деньги на фитнес - 20.01.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, как россияне тратили деньги на фитнес

Россияне в период праздников - с 1 по 8 января 2025 года - чаще тратили деньги на фитнес: количество транзакций выросло на 24% по сравнению с аналогичным... | 20.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-20T06:33+0300

2025-01-20T06:33+0300

2025-01-20T06:33+0300

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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Россияне в период праздников - с 1 по 8 января 2025 года - чаще тратили деньги на фитнес: количество транзакций выросло на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; также выросло число денежных сборов на такие цели, как подарки - на 33%, говорится в исследовании Т-Банка на основе данных сервиса мгновенной оплаты T-Pay (имеется в распоряжении РИА Новости). "В категории "Фитнес" в период новогодних праздников в 2025 году увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как количество покупок (на 24%), так и объем трат (на 39%) в денежном выражении… Выросло количество трат на услуги медцентров и анализы (на 7%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем покупок в этой категории увеличился на 22%", - говорится в исследовании. При этом отмечается, что средний чек в категории "Фитнес" вырос на 12%, до 2 047 рублей, а в категории трат на услуги медцентров и анализы - на 14%, до 2 900 рублей. Также был отмечен рост количества покупок и объема трат в категории "Алкоголь" на 14% и 20% соответственно, а среднего чека - на 5%. "С 1 по 8 января 2025 года общее количество денежных сборов под разные цели (например, подарок или праздничный стол) увеличилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а среднее количество переводов для таких сборов возросло на 78%. Средний чек перевода на сборы увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщил банк. Также отмечается, что среднее количество денежных переводов на человека в эти дни было на 1,4% выше, чем в аналогичный период 2024 года, средние их суммы увеличились на 49%. А количество денежных переводов с поздравлениями (сообщениями или открытками) было на 31% выше, чем в аналогичный период прошлого года. "Ежедневный средний объем переводов на клиента в праздничные дни был на 4% больше относительно аналогичного показателя в среднем за 2024 год и на 51% по сравнению с 1 по 8 января 2024 года", - отметил банк. Однако в ряде категорий было зафиксировано снижение трат по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, на 6% снизилось количество трат на сервисы, предоставляющие подписки на кино, сериалы, книги и музыку, но их объем увеличился на 11% в денежном выражении, а средний чек - на 18% (до 343 рублей). В категории онлайн-курсов снизилось количество покупок на 27%, а их объем - на 13%, но средний чек вырос на 19% - до 10 400 рублей. Отмечено снижение количества офлайн- и онлайн-покупок в таких категориях, как "Косметика", "Одежда и обувь", "Спорттовары" и "Электроника". Сумма офлайн-покупок в этих категориях, за исключением "Косметики", также показала снижение, в отличие от онлайн-покупок. Объем офлайн-покупок косметики вырос на 3% год к году, а онлайн-покупок - снизился на 54%.

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бизнес, общество , москва