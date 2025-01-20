Курс на 3000

МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу закрылся выше 2950 п., это шестимесячные максимумы. Технически бенчмарк нацелился на психологические 3000 п. Факторы оптимизма — ожидания завершения жесткого цикла ДКП ЦБ и надежды на стабилизацию геополитических отношений после прихода к власти Трампа. Сегодня в Штатах инаугурация нового президента.Сильнее рынка который день акции девелоперов: пятничный вертикальный рост на 15%. Акции ПИКа взлетели на квартальные максимумы, курс уже 650 руб., а бумаги Самолета почти 1290 руб. Технически после многодневного ралли на десятки процентов там явная перегретость, способная привести к существенной коррекции, но сначала по инерции курсы могут быть еще выше — сопротивление в ПИКе на 665 руб., а акции Самолета могут локально проколоть и 1300 руб.Рубль стабилен — скачок курсов инвалют в начале января на фоне очередных санкций США против нефтянки ожидаемо не привел к девальвации нацвалюты. На стороне рубля играет ЦБ, а скоро будет и налоговый период для экспортеров. Юань может еще припасть под 13,8, доллар останется недалеко от 102, а евро уже ниже 105. Примерно по таким ценам и может завершиться январь на валютном рынке.
МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в пятницу закрылся выше 2950 п., это шестимесячные максимумы. Технически бенчмарк нацелился на психологические 3000 п. Факторы оптимизма — ожидания завершения жесткого цикла ДКП ЦБ и надежды на стабилизацию геополитических отношений после прихода к власти Трампа. Сегодня в Штатах инаугурация нового президента.
Сильнее рынка который день акции девелоперов: пятничный вертикальный рост на 15%. Акции ПИКа взлетели на квартальные максимумы, курс уже 650 руб., а бумаги Самолета почти 1290 руб. Технически после многодневного ралли на десятки процентов там явная перегретость, способная привести к существенной коррекции, но сначала по инерции курсы могут быть еще выше — сопротивление в ПИКе на 665 руб., а акции Самолета могут локально проколоть и 1300 руб.
Рубль стабилен — скачок курсов инвалют в начале января на фоне очередных санкций США против нефтянки ожидаемо не привел к девальвации нацвалюты. На стороне рубля играет ЦБ, а скоро будет и налоговый период для экспортеров. Юань может еще припасть под 13,8, доллар останется недалеко от 102, а евро уже ниже 105. Примерно по таким ценам и может завершиться январь на валютном рынке.
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