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Турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза - 20.01.2025, ПРАЙМ
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Турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза
Турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза - 20.01.2025, ПРАЙМ
Турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза
Турпоток из России в Японию в 2024 году увеличился в 2,3 раза, до 99,3 тысячи человек, высокий интерес к направлению сохранится и в этом году, это подтверждает... | 20.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-20T10:28+0300
2025-01-20T10:28+0300
россия
япония
туризм
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Турпоток из России в Японию в 2024 году увеличился в 2,3 раза, до 99,3 тысячи человек, высокий интерес к направлению сохранится и в этом году, это подтверждает хорошая динамика бронирований на сезон цветения сакуры, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Из России в Японию в прошлом году въехали 99,3 тысяч человек, это на 136,6% больше, чем годом ранее (41,96 тысячи)… Среди всех направлений Россия показывает одну из самых ярких динамик по приросту количества визитов на въездном туристическом рынке Японии (рост в 2,3 раза), уступая только Китаю (рост в 2,9 раза)", - рассказали в ассоциации со ссылкой на статистику, опубликованную на сайте Японской национальной туристической организации (JNTO). Уточняется, что в общей сложности в 2024 году Япония приняла почти 36,87 миллиона иностранных туристов, что на 15,6% больше, чем в допандемийном 2019 году и на 47,1% выше, чем в 2023 году. Значительный рост спроса на туры в Японию в минувшем году подтверждают и туроператоры. "В компании ITM group сообщили о 55% увеличении количества бронирований в 2024 году, в компании BSI Group – о 75% росте продаж, а в Space Travel зафиксировали четырехкратный рост продаж туров в сравнении с 2023 годом", - сообщили в АТОР. По общим оценкам участников туристического рынка, самым востребованным у россиян периодом путешествий остается весенний сезон цветения сакуры - пик приходится на конец марта – начало апреля. "По мнению экспертов Space Travel, росту популярности поездок российских туристов в Японию способствует расширение перевозки за счет транзита через Китай, а также достаточно лояльная визовая политика японских властей. Несмотря на формальное ужесточение требований по документам, визы Японии выдаются по-прежнему быстро и с минимальной долей отказов. По информации BSI Group, организованным туристам визу в Японию оформят за 5-7 дней", - говорится в сообщении. Отмечается, что россияне по-прежнему предпочитают классические экскурсионные маршруты по Японии. Чаще всего это так называемый "золотой маршрут" Токио – Киото – Осака, который позволит увидеть как современную, так и традиционную Японию, указали в АТОР со ссылкой на туроператора ITM group.
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россия, япония, туризм
РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Туризм
10:28 20.01.2025
 
Турпоток из России в Японию вырос в 2,3 раза

АТОР: турпоток из России в Японию в 2024 году вырос почти до 100 тысяч человек

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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МОСКВА, 20 янв - ПРАЙМ. Турпоток из России в Японию в 2024 году увеличился в 2,3 раза, до 99,3 тысячи человек, высокий интерес к направлению сохранится и в этом году, это подтверждает хорошая динамика бронирований на сезон цветения сакуры, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Из России в Японию в прошлом году въехали 99,3 тысяч человек, это на 136,6% больше, чем годом ранее (41,96 тысячи)… Среди всех направлений Россия показывает одну из самых ярких динамик по приросту количества визитов на въездном туристическом рынке Японии (рост в 2,3 раза), уступая только Китаю (рост в 2,9 раза)", - рассказали в ассоциации со ссылкой на статистику, опубликованную на сайте Японской национальной туристической организации (JNTO).
Уточняется, что в общей сложности в 2024 году Япония приняла почти 36,87 миллиона иностранных туристов, что на 15,6% больше, чем в допандемийном 2019 году и на 47,1% выше, чем в 2023 году.
Значительный рост спроса на туры в Японию в минувшем году подтверждают и туроператоры. "В компании ITM group сообщили о 55% увеличении количества бронирований в 2024 году, в компании BSI Group – о 75% росте продаж, а в Space Travel зафиксировали четырехкратный рост продаж туров в сравнении с 2023 годом", - сообщили в АТОР.
По общим оценкам участников туристического рынка, самым востребованным у россиян периодом путешествий остается весенний сезон цветения сакуры - пик приходится на конец марта – начало апреля.
"По мнению экспертов Space Travel, росту популярности поездок российских туристов в Японию способствует расширение перевозки за счет транзита через Китай, а также достаточно лояльная визовая политика японских властей. Несмотря на формальное ужесточение требований по документам, визы Японии выдаются по-прежнему быстро и с минимальной долей отказов. По информации BSI Group, организованным туристам визу в Японию оформят за 5-7 дней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне по-прежнему предпочитают классические экскурсионные маршруты по Японии. Чаще всего это так называемый "золотой маршрут" Токио – Киото – Осака, который позволит увидеть как современную, так и традиционную Японию, указали в АТОР со ссылкой на туроператора ITM group.
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