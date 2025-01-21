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Генеративный ИИ может принести БРИКС+ прибыль в $600 млрд к 2030 году

Генеративный ИИ может принести БРИКС+ прибыль в $600 млрд к 2030 году - 21.01.2025, ПРАЙМ

Генеративный ИИ может принести БРИКС+ прибыль в $600 млрд к 2030 году

Внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может принести странам БРИКС+ прибыль в размере до 600 миллиардов долларов к 2030 году, говорится в... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T00:18+0300

2025-01-21T00:18+0300

2025-01-21T00:18+0300

технологии

экономика

финансы

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Внедрение генеративного искусственного интеллекта (ИИ) может принести странам БРИКС+ прибыль в размере до 600 миллиардов долларов к 2030 году, говорится в аналитическом докладе "Генеративный ИИ в странах БРИКС+: тренды и перспективы" компании "Яков и Партнеры", с которым ознакомилось РИА Новости. Генеративный ИИ - модель искусственного интеллекта, которая может сама создавать письменные тексты, аудио, изображения или видео. Она может, например, написать рассказ, основываясь на стиле конкретного автора, или сочинить музыку. Известные системы генеративного ИИ включают ChatGPT и YandexGPT. Исследователи изучили развитие модели в странах, по состоянию на ноябрь входящих в БРИКС, и в Саудовской Аравии, находящейся в процессе интеграции в объединение и имеющей наиболее тесные экономические связи с его текущими членами, а также высокий потенциал развития генеративного ИИ. "К 2030 году ожидаемый реализованный экономический потенциал от внедрения технологий генеративного ИИ в государствах объединения может составить 350-600 миллиардов долларов США. При этом полный экономический потенциал от имплементации генеративных моделей в экономики участников объединения может достичь к этому времени 0,9-1,4 триллиона долларов США, что составит 20% общего эффекта от ИИ в этих странах", - говорится в материалах. По оценкам экспертов, развитие генеративного ИИ в государствах БРИКС+ с 2022 года было неравномерным. Если Китай быстро выпустил собственные решения, достигнув уровня западных моделей уже к середине 2023 года, то Россия и ОАЭ в это время только начали активное развертывание своих моделей. В других странах объединения технологии развивались не так быстро или не так масштабно. Тем не менее к концу 2024 года государства БРИКС+ во многом благодаря Китаю идут вровень или с небольшим отставанием (менее полугода) от лидера в этой сфере - США. Почти 70% потенциального эффекта от интеграции генеративного ИИ в экономики стран объединения придется на 6 ключевых отраслей: банковский сектор, розничную торговлю, машиностроение, энергетику, электронику и IT, считают эксперты. По данным исследования, с точки зрения географии более 86% совокупного эффекта от ИИ в объединении приходится на Китай, в то время как Индия, Бразилия и Россия суммарно получают 12%, а прочие страны - менее 2% эффекта.

сша

китай

саудовская аравия

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технологии, финансы, сша, китай, саудовская аравия