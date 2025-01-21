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Узбекистан может наладить импорт картофеля из России

Узбекистан может наладить импорт картофеля из России - 21.01.2025, ПРАЙМ

Узбекистан может наладить импорт картофеля из России

Власти Узбекистана ведут переговоры о закупке картофеля с рядом зарубежных стран, в том числе из России, на фоне сообщений о шестимесячном запрете ввоза этого... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:17+0300

2025-01-21T17:17+0300

2025-01-21T17:17+0300

экономика

россия

узбекистан

картофель

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ТАШКЕНТ, 21 янв – ПРАЙМ. Власти Узбекистана ведут переговоры о закупке картофеля с рядом зарубежных стран, в том числе из России, на фоне сообщений о шестимесячном запрете ввоза этого продукта из Казахстана, сообщили РИА Новости в узбекистанском министерстве сельского хозяйства. Казахстанский кабмин 19 января сообщил, что республика ввела запрет на вывоз картофеля в третьи страны на шесть месяцев для стабилизации цен на этот продукт, данное ограничение не касается государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Поясняется, что из-за возросшего спроса со стороны соседних стран, в особенности Узбекистана, и высоких экспортных цен в текущем году экспорт картофеля вырос в 1,5 раза - с 411 до 605 тысяч тонн, у экспортоориентированных производителей цены выросли со 170 до 270 тенге (0,32 - 0,51 доллара за килограмм). "Помимо соседнего Казахстана, у нас активно диверсифицируется импорт картофеля из соседних стран, в том числе ведутся переговоры с поставщиками из России", - сказал представитель минсельхоза, комментируя вводимый временный запрет в Казахстане. По данным ведомства, годовая потребность населения Узбекистана в картофеле составляет 4 миллиона тонн, из этого объема в 2024 году было произведено 3,7 миллиона тонн. "Кроме того, 520 тысяч тонн картофеля, выращиваемого на полях страны, планируется поставить на рынки страны во второй половине марта и в апреле, это полностью удовлетворит спрос населения", - добавили в пресс-службе.

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узбекистан

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россия, узбекистан, картофель