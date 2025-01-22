https://1prime.ru/20250122/ekonomika-854381163.html

Путин назвал 2024 год успешным для российской экономики

Путин назвал 2024 год успешным для российской экономики - 22.01.2025, ПРАЙМ

Путин назвал 2024 год успешным для российской экономики

Прошедший год стал успешным для экономики России, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:25+0300

2025-01-22T17:25+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Прошедший год стал успешным для экономики России, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин."В целом, и мы с вами уже говорили об этом, прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики", — сказал он.Глава государства назвал приемлемым показатель дефицита бюджета РФ в 2024 году в 1,7% ВВП страны. По его словам, "это приемлемый уровень, тем более, на фоне положения дел в государственных финансах некоторых, так называемых, развитых экономиках", где" бюджетный дефицит по отношению к ВВП составил: в США – 6,2%, Франции – 6,2%, Италии – 3,8%, Японии – 3,7%, Германии – 2,2%". "Добавлю, что такой показатель, наш показатель, соответствует проектировкам, заложенным при формировании бюджета России на предстоящую трёхлетку – с 2025 по 2027 годы", — отметил российский лидер.Путин предложил участникам совещания подвести предварительные итоги 2024 года в том, что касается положения дел в реальном секторе, в области финансов, в том числе в бюджетной сфере.Глава государства проводит первое в 2024 году совещание по экономическим вопросам. В нем участвуют, в том числе, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, министр финансов Антон Силуанов, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.С докладом на совещании Путин предложил выступить министру экономического развития РФ Максиму Решетникову.

https://1prime.ru/20250122/putin-854380968.html

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россия, владимир путин, экономика рф