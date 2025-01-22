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Фицо заявил, чтобы оппозиция "шла к черту" с вотумом недоверия

Фицо заявил, чтобы оппозиция "шла к черту" с вотумом недоверия - 22.01.2025, ПРАЙМ

Фицо заявил, чтобы оппозиция "шла к черту" с вотумом недоверия

Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, чтобы оппозиция, которая снова внесла предложение вынести вотум недоверия правительству, "шла к черту". | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:56+0300

2025-01-22T17:56+0300

2025-01-22T17:56+0300

словакия

роберт фицо

ес

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БРАТИСЛАВА, 22 янв - ПРАЙМ. Глава словацкого правительства Роберт Фицо заявил, чтобы оппозиция, которая снова внесла предложение вынести вотум недоверия правительству, "шла к черту".Представители оппозиционных партий во вторник отозвали предложение о вынесении вотума недоверия кабмину Фицо, чтобы избежать голосования, и ушли с заседания парламента. В среду они заявили, что снова внесли в парламент запрос о созыве заседания по вопросу вотума недоверия кабмину. "Если оппозиция подпишет снова какое-то предложение о вотуме недоверия, то мы пошлем их черту. Они должны были вчера там (в парламенте - ред.) сидеть, ругаться с нами. И вчера должно было быть голосование", - заявил глава правительства.Он подчеркнул, что депутаты от его партии не намерены присутствовать на заседании, которое опять будет назначено по инициативе оппозиционных депутатов, что не даст возможности инициировать дискуссию, так как не будет в наличии необходимого кворума. Премьер выразил надежду, что его партнеры по коалиции согласятся с тем, что очередное заседание нужно пропустить, так как решение по вопросу вотума недоверия парламент должен был принять вчера. Представленные в словацком парламенте оппозиционные партии 15 января внесли предложение о созыве внеочередного заседания, в ходе которого они надеялись добиться вынесения вотума недоверия действующему кабмину под руководством Фицо. Оппозиция главным образом недовольна внешнеполитическим курсом премьера, которым, по их мнению, Фицо отклоняет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Главы проевропейской оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка обвинил словацкого премьера в том, что он "уводит Словакию в Москву" вместо того, чтобы заниматься решением проблем, которые реально беспокоят граждан Словакии, среди них рост цен, проблемы в здравоохранении и слабая экономика. Конфликт оппозиции с Фицо обострился после того, как премьер Словакии 22 декабря посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Глава правительства объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории. В партии Progresívne Slovensko заявили, что премьеру следовало бы посетить Киев для обсуждения этого вопроса, а оппозиционная партия Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") заявила, что "остро осуждает" переговоры Фицо с Путиным.

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словакия, роберт фицо, ес