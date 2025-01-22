https://1prime.ru/20250122/import-854379273.html
Импорт в Россию животноводческой продукции из ЕС закрыли на месяц
Импорт в Россию животноводческой продукции из ЕС закрыли на месяц - 22.01.2025, ПРАЙМ
Импорт в Россию животноводческой продукции из ЕС закрыли на месяц
Поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, после возможны смягчения, но только в случае отсутствия распространения... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T16:25+0300
2025-01-22T16:25+0300
2025-01-22T16:41+0300
сельское хозяйство
ес
россельхознадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, после возможны смягчения, но только в случае отсутствия распространения вируса, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура."Сейчас все то, что может переносить ящур, пока приостановлено. Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса - ред.) или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет", - сообщил Данкверт.Он добавил, что смягчения могут быть только для тех предприятий, которые пройдут российскую инспекцию. "Смягчения будут только в одном: все предприятия, на которые сейчас нами введены ограничения, они дальше будут допущены только через инспекцию России", - сказал глава Россельхознадзора.При этом он подчеркнул, что речь идет о продукции, не подпадающей под российское продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году. "А за рамками продэмбарго много, включая те же технические вещи, технические жиры, то есть все то, что с ветеринарным сертификатом... там те же корма для домашних животных", - разъяснил Данкверт.
https://1prime.ru/20250117/produktsiya-854279819.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2004ad89d660d1a16de686918ef9d757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, ес, россельхознадзор
Сельское хозяйство, ЕС, Россельхознадзор
Импорт в Россию животноводческой продукции из ЕС закрыли на месяц
Данкверт: импорт в Россию животноводческой продукции из ЕС закрыт на месяц
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Поставки в Россию животноводческой продукции из Евросоюза закрыты на месяц из-за ящура, после возможны смягчения, но только в случае отсутствия распространения вируса, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Россельхознадзор с 20 января ввел запрет на ввоз в Россию и транзит по ее территории продукции животноводства со всей территории Евросоюза из-за распространения ящура.
"Сейчас все то, что может переносить ящур, пока приостановлено. Это будет жестко в течение месяца, когда мы увидим, будет распространение (вируса - ред.) или не будет. Дальше могут быть смягчения, а может и не будет", - сообщил Данкверт.
Он добавил, что смягчения могут быть только для тех предприятий, которые пройдут российскую инспекцию. "Смягчения будут только в одном: все предприятия, на которые сейчас нами введены ограничения, они дальше будут допущены только через инспекцию России", - сказал глава Россельхознадзора.
При этом он подчеркнул, что речь идет о продукции, не подпадающей под российское продовольственное эмбарго, которое было введено в 2014 году. "А за рамками продэмбарго много, включая те же технические вещи, технические жиры, то есть все то, что с ветеринарным сертификатом... там те же корма для домашних животных", - разъяснил Данкверт.
Россельхознадзор запретит ввоз и транзит продукции животноводства из ЕС