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В посольстве Китая в США заявили, что победителей в войне тарифов не будет
В посольстве Китая в США заявили, что победителей в войне тарифов не будет - 22.01.2025, ПРАЙМ
В посольстве Китая в США заявили, что победителей в войне тарифов не будет
Добавлены подробности (6 абзац). | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T06:28+0300
2025-01-22T06:28+0300
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Добавлены подробности (6 абзац).
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет, Вашингтон должен уважать правила и создавать среду для двухстороннего сотрудничества, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Что касается вопроса о введении США дополнительных тарифов в отношении Китая: Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей. США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества", - заявил представитель дипмиссии.
Президент США Дональд Трамп ранее допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, связав это с контрабандой синтетичского опиоида фентанила, который якобы отправляют из КНР в Мексику и Канаду. Странам-соседям Соединенных Штатов Трамп также пригрозил пошлинами.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай строго борется с наркотиками и оказывает поддержку США для решения проблем, связанных с фентанилом. По его словам, Белый дом ранее признавал такое сотрудничество, а меры Китая помогли в борьбе с фентанилом в США.
"Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения. США должны дорожить доброй волей Китая и поддерживать с трудом завоеванную хорошую ситуацию в сотрудничестве по контролю за наркотиками", - добавил он.
Дипломат отметил, что КНР является "страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире".
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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, США, КНР, Дональд Трамп
В посольстве Китая в США заявили, что победителей в войне тарифов не будет
Посольство КНР в Вашингтоне: победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет
Добавлены подробности (6 абзац).
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет, Вашингтон должен уважать правила и создавать среду для двухстороннего сотрудничества, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Что касается вопроса о введении США дополнительных тарифов в отношении Китая: Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей. США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества", - заявил представитель дипмиссии.
Президент США Дональд Трамп ранее допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, связав это с контрабандой синтетичского опиоида фентанила, который якобы отправляют из КНР в Мексику и Канаду. Странам-соседям Соединенных Штатов Трамп также пригрозил пошлинами.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай строго борется с наркотиками и оказывает поддержку США для решения проблем, связанных с фентанилом. По его словам, Белый дом ранее признавал такое сотрудничество, а меры Китая помогли в борьбе с фентанилом в США.
"Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения. США должны дорожить доброй волей Китая и поддерживать с трудом завоеванную хорошую ситуацию в сотрудничестве по контролю за наркотиками", - добавил он.
Дипломат отметил, что КНР является "страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире".