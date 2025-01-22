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ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок
ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок - 22.01.2025, ПРАЙМ
ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у федеральных торговых сетей, в том числе "Х5", "Магнита", "Дикси", "Ашана" и "Ленты", информацию об... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T19:15+0300
2025-01-22T19:15+0300
экономика
россия
фас рф
бизнес
торговые наценки
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у федеральных торговых сетей, в том числе "Х5", "Магнита", "Дикси", "Ашана" и "Ленты", информацию об ограничении наценок по отдельным позициям социально значимых продовольственных товаров, заявили в службе. "ФАС запросила у федеральных торговых сетей информацию об ограничении наценок. Служба контролирует соблюдение ритейлерами добровольно принятых ими обязательств по отдельным позициям социально значимых продовольственных товаров. Речь идет о торговых сетях, в адрес которых ранее ФАС России направляла рекомендации о необходимости принятия таких обязательств. Это сети группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О'Кей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Глобус", "Мария Ра" и "Азбука вкуса", - говорится в сообщении. Отмечается, что ритейлеры предоставят перечни товарных позиций, по которым в настоящий момент соблюдают обязательства об ограничении наценок, и сведения об объемах реализации как этих позиций, так и всех социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Кроме того, служба запросила данные о количестве регионов, в которых действуют добровольные обязательства, предельном размере наценок, сроках и способе информирования потребителей и другое. ФАС отмечает, что поддерживает ответственное поведение торговых сетей - ограничение ими наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан. Ранее служба предложила ряду торговых сетей дополнительно рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств по ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары в случае их отсутствия, а если они уже приняты – проработать вопрос расширения перечня таких товаров и товарных позиций, на которые они распространяются. Позже, в ноябре 2024 года, перечень товаров с ограниченной наценкой до 5-10% расширили 11 торговых сетей.
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россия, фас рф, бизнес, торговые наценки
Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ, Бизнес, торговые наценки
19:15 22.01.2025
 
ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок

ФАС запросила у федеральных торговых сетей информацию об ограничении наценок

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у федеральных торговых сетей, в том числе "Х5", "Магнита", "Дикси", "Ашана" и "Ленты", информацию об ограничении наценок по отдельным позициям социально значимых продовольственных товаров, заявили в службе.
"ФАС запросила у федеральных торговых сетей информацию об ограничении наценок. Служба контролирует соблюдение ритейлерами добровольно принятых ими обязательств по отдельным позициям социально значимых продовольственных товаров. Речь идет о торговых сетях, в адрес которых ранее ФАС России направляла рекомендации о необходимости принятия таких обязательств. Это сети группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О'Кей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Глобус", "Мария Ра" и "Азбука вкуса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ритейлеры предоставят перечни товарных позиций, по которым в настоящий момент соблюдают обязательства об ограничении наценок, и сведения об объемах реализации как этих позиций, так и всех социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Кроме того, служба запросила данные о количестве регионов, в которых действуют добровольные обязательства, предельном размере наценок, сроках и способе информирования потребителей и другое.
ФАС отмечает, что поддерживает ответственное поведение торговых сетей - ограничение ими наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан.
Ранее служба предложила ряду торговых сетей дополнительно рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств по ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары в случае их отсутствия, а если они уже приняты – проработать вопрос расширения перечня таких товаров и товарных позиций, на которые они распространяются. Позже, в ноябре 2024 года, перечень товаров с ограниченной наценкой до 5-10% расширили 11 торговых сетей.
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