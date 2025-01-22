https://1prime.ru/20250122/osgop-854385087.html
Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП
Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП - 22.01.2025, ПРАЙМ
Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП
Снижение штрафа для юрлиц за перевозку пассажиров без договора страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) ухудшит ситуацию для потерпевших,... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T18:37+0300
2025-01-22T18:37+0300
2025-01-22T18:37+0300
россия
перевозки пассажиров
https://cdnn.1prime.ru/img/83506/65/835066508_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_df7565d973920c3aa4e2978473069d0d.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Снижение штрафа для юрлиц за перевозку пассажиров без договора страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) ухудшит ситуацию для потерпевших, заявили РИА Новости в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО). В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается снизить сумму штрафов за осуществление перевозок пассажиров без страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для юридических лиц с 1 миллиона до 40 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе. "Это скажется негативно прежде всего на потерпевших, поскольку снизится проникновение, меньше станет застрахованных по ОСГОП перевозчиков, и при причинении вреда жизни или здоровью пассажиру он останется без страховой защиты и без страховой выплаты", - говорится в сообщении. Сейчас, согласно действующему законодательству, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250116/koridor-854258616.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83506/65/835066508_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_fbe2a33cf77b8ed7113840ede73d5b6b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, перевозки пассажиров
РОССИЯ, перевозки пассажиров
Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП
НССО: снижение штрафа за перевозку без ОСГОП ухудшит ситуацию для потерпевших
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Снижение штрафа для юрлиц за перевозку пассажиров без договора страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) ухудшит ситуацию для потерпевших, заявили РИА Новости в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается снизить сумму штрафов за осуществление перевозок пассажиров без страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для юридических лиц с 1 миллиона до 40 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе.
"Это скажется негативно прежде всего на потерпевших, поскольку снизится проникновение, меньше станет застрахованных по ОСГОП перевозчиков, и при причинении вреда жизни или здоровью пассажиру он останется без страховой защиты и без страховой выплаты", - говорится в сообщении.
Сейчас, согласно действующему законодательству, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
В РСА оценили последствия расширения тарифного коридора ОСАГО