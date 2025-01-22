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Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП
Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП - 22.01.2025, ПРАЙМ
Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП
Снижение штрафа для юрлиц за перевозку пассажиров без договора страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) ухудшит ситуацию для потерпевших,... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T18:37+0300
2025-01-22T18:37+0300
россия
перевозки пассажиров
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Снижение штрафа для юрлиц за перевозку пассажиров без договора страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) ухудшит ситуацию для потерпевших, заявили РИА Новости в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО). В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается снизить сумму штрафов за осуществление перевозок пассажиров без страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для юридических лиц с 1 миллиона до 40 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе. "Это скажется негативно прежде всего на потерпевших, поскольку снизится проникновение, меньше станет застрахованных по ОСГОП перевозчиков, и при причинении вреда жизни или здоровью пассажиру он останется без страховой защиты и без страховой выплаты", - говорится в сообщении. Сейчас, согласно действующему законодательству, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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россия, перевозки пассажиров
РОССИЯ, перевозки пассажиров
18:37 22.01.2025
 
Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП

НССО: снижение штрафа за перевозку без ОСГОП ухудшит ситуацию для потерпевших

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДвижение автомобилей на 27 км МКАД в Москве
Движение автомобилей на 27 км МКАД в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Снижение штрафа для юрлиц за перевозку пассажиров без договора страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) ухудшит ситуацию для потерпевших, заявили РИА Новости в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается снизить сумму штрафов за осуществление перевозок пассажиров без страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для юридических лиц с 1 миллиона до 40 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе.
"Это скажется негативно прежде всего на потерпевших, поскольку снизится проникновение, меньше станет застрахованных по ОСГОП перевозчиков, и при причинении вреда жизни или здоровью пассажиру он останется без страховой защиты и без страховой выплаты", - говорится в сообщении.
Сейчас, согласно действующему законодательству, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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