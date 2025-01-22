https://1prime.ru/20250122/osgop-854385087.html

Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП

Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП - 22.01.2025, ПРАЙМ

Названы последствия снижения штрафа для юрлиц за перевозку без ОСГОП

Снижение штрафа для юрлиц за перевозку пассажиров без договора страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) ухудшит ситуацию для потерпевших,... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T18:37+0300

2025-01-22T18:37+0300

2025-01-22T18:37+0300

россия

перевозки пассажиров

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Снижение штрафа для юрлиц за перевозку пассажиров без договора страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) ухудшит ситуацию для потерпевших, заявили РИА Новости в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО). В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается снизить сумму штрафов за осуществление перевозок пассажиров без страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) для юридических лиц с 1 миллиона до 40 тысяч рублей, документ доступен в думской электронной базе. "Это скажется негативно прежде всего на потерпевших, поскольку снизится проникновение, меньше станет застрахованных по ОСГОП перевозчиков, и при причинении вреда жизни или здоровью пассажиру он останется без страховой защиты и без страховой выплаты", - говорится в сообщении. Сейчас, согласно действующему законодательству, осуществление перевозок пассажиров перевозчиком без договора ОСГОП влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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россия, перевозки пассажиров