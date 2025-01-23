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Биржевая цена бензина в России вернулась к росту - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Биржевая цена бензина в России вернулась к росту
Биржевая цена бензина в России вернулась к росту - 23.01.2025, ПРАЙМ
Биржевая цена бензина в России вернулась к росту
Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг вернулась к росту после четырех дней снижения, свидетельствуют | 23.01.2025, ПРАЙМ
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энергетика
рф
аи-92
аи-95
топливо
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг вернулась к росту после четырех дней снижения, свидетельствуют данные торгов. Так, цена марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,41%, до 47 601 рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 1,29%, до 50 133 рублей. При этом цена на зимнее дизельное топливо снизилась на 0,17%, до 60 157 рублей за тонну. Летний сорт подорожал на 1,46%, до 55 786 за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива выросла на 0,81% - до 55 393 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,88%, до 31 636 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,31%, до 81 916 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 4,66% - до 21 913 рублей. Нефтяники в прошлом году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали в декабре РИА Новости в Минэнерго. А в конце года вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
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рф, аи-92, аи-95, топливо
Энергетика, РФ, Аи-92, Аи-95, топливо
16:28 23.01.2025
 
Биржевая цена бензина в России вернулась к росту

Биржевая цена бензина в России в четверг вернулась к росту

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг вернулась к росту после четырех дней снижения, свидетельствуют данные торгов.
Так, цена марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России выросла на 1,41%, до 47 601 рубля за тонну, бензина Аи-95 - на 1,29%, до 50 133 рублей.
При этом цена на зимнее дизельное топливо снизилась на 0,17%, до 60 157 рублей за тонну. Летний сорт подорожал на 1,46%, до 55 786 за тонну. Стоимость межсезонного дизтоплива выросла на 0,81% - до 55 393 рублей за тонну.
Мазут вырос в цене на 0,88%, до 31 636 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,31%, до 81 916 рублей. Тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подешевела на 4,66% - до 21 913 рублей.
Нефтяники в прошлом году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок, бензина - на 2%, сообщали в декабре РИА Новости в Минэнерго. А в конце года вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж.
Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
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ЭнергетикаРФАи-92Аи-95топливо
 
 
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