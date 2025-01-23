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Песков оценил прочность российской экономики

Песков оценил прочность российской экономики - 23.01.2025, ПРАЙМ

Песков оценил прочность российской экономики

Ситуация в российской экономике стабильная, у нее есть запас прочности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T12:45+0300

2025-01-23T12:45+0300

2025-01-23T13:02+0300

экономика

россия

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике стабильная, у нее есть запас прочности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются", — отметил он в беседе с журналистами.Он подчеркнул, что страна продолжает сохранять высокие темпы экономического развития, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов. Он отметил, что сейчас проблемы с развитием экономики сталкиваются все страны мира, и Россия не исключение.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что запас прочности позволяет не только обеспечить военные потребности и социальную защиту, в соответствии с конституцией, но также провести своевременную индексацию целого ряда параметров с учетом инфляции.Он подтвердил, что экономика России имеет достаточное количество ресурсов, чтобы справиться с текущими вызовами и сохранить стабильность.

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россия, кремль, дмитрий песков