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Песков оценил прочность российской экономики
Песков оценил прочность российской экономики - 23.01.2025, ПРАЙМ
Песков оценил прочность российской экономики
Ситуация в российской экономике стабильная, у нее есть запас прочности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T12:45+0300
2025-01-23T12:45+0300
2025-01-23T13:02+0300
экономика
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кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике стабильная, у нее есть запас прочности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются", — отметил он в беседе с журналистами.Он подчеркнул, что страна продолжает сохранять высокие темпы экономического развития, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов. Он отметил, что сейчас проблемы с развитием экономики сталкиваются все страны мира, и Россия не исключение.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что запас прочности позволяет не только обеспечить военные потребности и социальную защиту, в соответствии с конституцией, но также провести своевременную индексацию целого ряда параметров с учетом инфляции.Он подтвердил, что экономика России имеет достаточное количество ресурсов, чтобы справиться с текущими вызовами и сохранить стабильность.
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россия, кремль, дмитрий песков
Экономика, РОССИЯ, Кремль, Дмитрий Песков
Песков оценил прочность российской экономики
Песков: ситуация в российской экономике стабильная, запас прочности есть
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ситуация в российской экономике стабильная, у нее есть запас прочности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ситуация оценивается как стабильная, запас прочности имеется, проблемы тоже имеются", — отметил он в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что страна продолжает сохранять высокие темпы экономического развития, несмотря на наличие некоторых проблемных факторов. Он отметил, что сейчас проблемы с развитием экономики сталкиваются все страны мира, и Россия не исключение.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что запас прочности позволяет не только обеспечить военные потребности и социальную защиту, в соответствии с конституцией, но также провести своевременную индексацию целого ряда параметров с учетом инфляции.
Он подтвердил, что экономика России имеет достаточное количество ресурсов, чтобы справиться с текущими вызовами и сохранить стабильность.
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