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Эксперт рассказала, как разморозить накопительную пенсию

Эксперт рассказала, как разморозить накопительную пенсию - 23.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как разморозить накопительную пенсию

Накопительную пенсию можно разморозить с помощью перевода их в программу долгосрочных сбережений (ПДС) - начать получать средства можно через 15 лет после... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T02:32+0300

2025-01-23T02:32+0300

2025-01-23T02:32+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Накопительную пенсию можно разморозить с помощью перевода их в программу долгосрочных сбережений (ПДС) - начать получать средства можно через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. "Перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут те, кто работал с 2002 по 2013 годы и сформировал эту часть пенсионных накоплений. Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет "разморозить" эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала", - сказала Подольская. Она объяснила, что программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, которые получили статус операторов программы долгосрочных сбережений. Перевести средства накопительной части пенсии можно через сайты пенсионных фондов, в отделениях коммерческих банков (в пенсионные фонды, работающие с этими банками), через онлайн-приложения банков, а также через Госуслуги. Подольская также добавила, что начать получать выплаты из накопленных средств можно через 15 лет от начала действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. "Для дистанционного перевода накопительной части пенсии в ПДС необходимо иметь работающий аккаунт на Госуслугах, доступ к сайту негосударственного пенсионного фонда, а также Госключ – инструмент подписания электронных документов, выпущенный в приложении Минцифры. Через портал Госуслуг подается электронное заявление, подписанное Госключом. Эта процедура займет всего несколько минут", - уточнила эксперт. Деньги каждого участника ПДС застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, также участники могут ежегодно получать налоговый вычет на уплаченные взносы в размере до 52 тысяч рублей, передавать вложенные средства по наследству. Кроме того, участники ПДС смогут получить софинансирование со стороны государства в размере до 36 тысяч рублей в год.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, москва, ранхигс