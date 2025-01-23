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Япония расширила экспортные ограничения против России
Япония расширила экспортные ограничения против России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Япония расширила экспортные ограничения против России
Япония с четверга, 23 января, расширяет экспортные ограничения против России, дополнив список 335 наименованиями товаров, которые, по мнению Токио, способствуют | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T00:32+0300
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ТОКИО, 23 янв – ПРАЙМ. Япония с четверга, 23 января, расширяет экспортные ограничения против России, дополнив список 335 наименованиями товаров, которые, по мнению Токио, способствуют укреплению промышленной базы РФ.
В частности, в него были включены, двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы и мотоциклы с коляской, велосипеды, звуковая аппаратура, программы CAD. Не обошлось и без бытовой техники и кухонных принадлежностей – в перечне экспортных ограничений оказались стиральные машинки для домашнего и коммерческого использования, пылесосы, ножи, вилки, ложки, ножи для разделки рыбы, щипцы для сахара и даже лопаточки для подачи тортов.
Кроме этого, под экспортные ограничения попали портативные фонари, машинки для самокруток, мечи, стрелы и части для их изготовления, оборудование для подачи световых и звуковых сигналов (к примеру, на пешеходных переходах), линейные изоляторы и другое.
В то же время, как отмечается в пояснительном документе, существуют ряд случаев, когда разрешение на экспорт товаров, включенных в перечень и предназначенные для России, может быть выдано.
"Разрешение может быть выдано в следующих случаях: 1. Продукты питания и медикаменты; 2. Товары, экспортируемые в целях гуманитарной помощи; 3. Товары, связанные с обеспечением кибербезопасности; 4. Товары, касающиеся безопасности на море; 5. Потребительские средства связи (ПК, смартфоны и т. д., за исключением товаров для государственных учреждений или государственных компаний Белоруссии или России); 6. Товары, касающиеся коммуникационной инфраструктуры для гражданского использования (включая интернет); 7. Товары, экспортируемые по межправительственным соглашениям (например, сотрудничество в ненарушенных военных областях, таких как космическое сотрудничество); 8. Экспорт товаров, конечным потребителем которых является юридическое лицо, все акции которого принадлежат юридическим лицам Японии или перечисленным ниже странам и регионам (включая совместные предприятия); 9. Товары, особо необходимые для энергетической безопасности нашей страны (Японии – ред.)", - отмечается в документе.
О расширении перечня товаров под экспортными ограничениями было объявлено 10 января. Одновременно с этим правительство Японии объявило о введении санкций против 22 организаций из РФ и 31 организации в мире, которые вступили в силу с 17 января.
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россия, мировая экономика, япония, токио, рф
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, Токио, РФ
Япония расширила экспортные ограничения против России
Япония расширила экспортные ограничения против России
ТОКИО, 23 янв – ПРАЙМ. Япония с четверга, 23 января, расширяет экспортные ограничения против России, дополнив список 335 наименованиями товаров, которые, по мнению Токио, способствуют укреплению промышленной базы РФ.
В частности, в него были включены, двигатели и запчасти для специальных транспортных средств, малые мотоциклы и мотоциклы с коляской, велосипеды, звуковая аппаратура, программы CAD. Не обошлось и без бытовой техники и кухонных принадлежностей – в перечне экспортных ограничений оказались стиральные машинки для домашнего и коммерческого использования, пылесосы, ножи, вилки, ложки, ножи для разделки рыбы, щипцы для сахара и даже лопаточки для подачи тортов.
Кроме этого, под экспортные ограничения попали портативные фонари, машинки для самокруток, мечи, стрелы и части для их изготовления, оборудование для подачи световых и звуковых сигналов (к примеру, на пешеходных переходах), линейные изоляторы и другое.
В то же время, как отмечается в пояснительном документе, существуют ряд случаев, когда разрешение на экспорт товаров, включенных в перечень и предназначенные для России, может быть выдано.
"Разрешение может быть выдано в следующих случаях: 1. Продукты питания и медикаменты; 2. Товары, экспортируемые в целях гуманитарной помощи; 3. Товары, связанные с обеспечением кибербезопасности; 4. Товары, касающиеся безопасности на море; 5. Потребительские средства связи (ПК, смартфоны и т. д., за исключением товаров для государственных учреждений или государственных компаний Белоруссии или России); 6. Товары, касающиеся коммуникационной инфраструктуры для гражданского использования (включая интернет); 7. Товары, экспортируемые по межправительственным соглашениям (например, сотрудничество в ненарушенных военных областях, таких как космическое сотрудничество); 8. Экспорт товаров, конечным потребителем которых является юридическое лицо, все акции которого принадлежат юридическим лицам Японии или перечисленным ниже странам и регионам (включая совместные предприятия); 9. Товары, особо необходимые для энергетической безопасности нашей страны (Японии – ред.)", - отмечается в документе.
О расширении перечня товаров под экспортными ограничениями было объявлено 10 января. Одновременно с этим правительство Японии объявило о введении санкций против 22 организаций из РФ и 31 организации в мире, которые вступили в силу с 17 января.