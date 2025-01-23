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Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море
Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море - 23.01.2025, ПРАЙМ
Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море
Росприроднадзор в течение трех месяцев выставит в суде виновным в аварии с танкерами в Черном море счет за ущерб, который их действия причинили природе. Об этом | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T19:26+0300
2025-01-23T19:26+0300
происшествия
россия
черное море
росприроднадзор
ущерб
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Росприроднадзор в течение трех месяцев выставит в суде виновным в аварии с танкерами в Черном море счет за ущерб, который их действия причинили природе. Об этом сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам в результате загрязнения мазутом Черного моря будут названы только после ликвидации всех выбросов. "Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение трёх месяцев", — сказал он. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
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россия, черное море, росприроднадзор, ущерб
Происшествия, РОССИЯ, Черное море, Росприроднадзор, ущерб
19:26 23.01.2025
 
Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море

Росприроднадзор в течение трех месяцев выставит счет виновникам ЧС с танкерами

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТанкер "Волгонефть-239", стоящий на мели у мыса Панагия
Танкер Волгонефть-239, стоящий на мели у мыса Панагия - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Росприроднадзор в течение трех месяцев выставит в суде виновным в аварии с танкерами в Черном море счет за ущерб, который их действия причинили природе. Об этом сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды РФ Александр Козлов.
По его словам, окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам в результате загрязнения мазутом Черного моря будут названы только после ликвидации всех выбросов.
"Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение трёх месяцев", — сказал он.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.
Танкер Волгонефть-239 - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
В Минтрансе рассказали, когда завершится откачка мазута с "Волгонефть-239"
17:43
 
ПроисшествияРОССИЯЧерное мореРосприроднадзорущерб
 
 
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