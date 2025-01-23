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Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море

Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море - 23.01.2025, ПРАЙМ

Росприроднадзор выставит счет виновникам ЧС с танкерами в Черном море

Росприроднадзор в течение трех месяцев выставит в суде виновным в аварии с танкерами в Черном море счет за ущерб, который их действия причинили природе. Об этом | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T19:26+0300

2025-01-23T19:26+0300

2025-01-23T19:26+0300

происшествия

россия

черное море

росприроднадзор

ущерб

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Росприроднадзор в течение трех месяцев выставит в суде виновным в аварии с танкерами в Черном море счет за ущерб, который их действия причинили природе. Об этом сообщил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным глава Минприроды РФ Александр Козлов. По его словам, окончательные цифры по ущербу животному миру и природным экосистемам в результате загрязнения мазутом Черного моря будут названы только после ликвидации всех выбросов. "Ущерб Росприроднадзор выставит в суде виновникам загрязнения. Основная работа на этом направлении будет проделана, по нашему мнению, в течение трёх месяцев", — сказал он. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

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черное море

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россия, черное море, росприроднадзор, ущерб