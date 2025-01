https://1prime.ru/20250123/sud-854395229.html

Суд продлил приостановление прав кипрского владельца Альфа-банка

23.01.2025

МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление АО "АБ Холдинг", контролирующего Альфа-банк, крупнейший частный банк в РФ, о продлении срока приостановления корпоративных прав кипрской ABH Financial Ltd в отношении компании-заявителя, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. "Удовлетворить заявление", - приводится в карточке дела результат состоявшегося в четверг рассмотрения заявления "АБ Холдинга". Арбитражный суд Московской области в мае прошлого года по заявлению Минфина РФ временно приостановил корпоративные права кипрской ABH Financial Ltd в отношении АО "АБ Холдинг". Текст решения не опубликован, так как дело рассматривалось в закрытом режиме. С 2023 года в России действует закон "Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями". Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании - в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие. При этом на момент вынесения решения по делу Альфа-банка в законе говорилось, что ограничения "устанавливаются на срок, определенный судебным актом арбитражного суда, но не более чем по 31 декабря 2024 года включительно". В конце 2024 года в эту норму было внесено изменение, и теперь суд может приостанавливать корпоративные права до 31 декабря 2025 года. Весной прошлого года правительство РФ включило "АБ Холдинг" в перечень экономически значимых организаций, предоставив таким образом Минфину право через суд потребовать приостановления корпоративных прав иностранного участника. Комментируя в мае соответствующее решение суда, в пресс-службе Минфина РФ сообщили, что со дня его вынесения кипрская компания не сможет принимать участие в управлении "АБ Холдингом", распоряжаться его акциями и получать дивиденды (прибыль) по ним. Приостановление осуществления корпоративных прав позволит устранить препятствия для деятельности Альфа-банка, отмечали в Минфине.

