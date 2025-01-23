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Малый бизнес в 2024 году стал больше обращаться к юристам

Малый бизнес в 2024 году стал больше обращаться к юристам - 23.01.2025, ПРАЙМ

Малый бизнес в 2024 году стал больше обращаться к юристам

Средний и малый бизнес в 2024 году увеличил спрос на юридические консультации более чем на 40%, наибольшая доля консультаций была по теме ответственности и... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T14:05+0300

2025-01-23T14:05+0300

2025-01-23T14:05+0300

экономика

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малый и средний бизнес

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Средний и малый бизнес в 2024 году увеличил спрос на юридические консультации более чем на 40%, наибольшая доля консультаций была по теме ответственности и контроля предпринимательской деятельности, сообщила РИА Новости пресс-служба ВТБ со ссылкой на данные его бизнес-сервиса по дистанционному юридическому сопровождению "Юрист24". "В прошлом году спрос на сервис юридической поддержки среди клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ увеличился более чем на 40%. Специалисты предоставили клиентам порядка 135 тысяч консультаций по всем отраслям права", – сказал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, слова которого приводит пресс-служба банка. Он отметил, что предприниматели все более ответственно подходят к правовым вопросам ведения своего бизнеса. На рост обращений, по его словам, также влияет принятие новых законов, следование которым требует профессиональной помощи и экспертизы. "Вопросам ответственности и контроля предпринимательской деятельности были посвящены 16% запросов. Как правило, клиентов волновали условия привлечения ИП к административной ответственности за действия сотрудников и полномочия государственных органов во взаимодействии с бизнесом", - сообщил банк. Второе место заняли вопросы налогообложения, на них пришлось 13% от общего числа консультаций. Третье место пришлось на проверки контрагентов и составление договоров, а также разрешение споров с партнерами - более 10% консультаций. Обращения по вопросам трудовых отношений заняли долю в 9%. По теме господдержки бизнеса клиенты обращались к юристам в 6% случаев, их интересовали условия госпрограмм и социальных контрактов с правом получения субсидии на запуск бизнеса. "Среди других популярных тем обращений к юристам в 2024 году – закрытие ИП и совмещение статуса ИП и самозанятого, получение цифровой подписи, порядок уплаты фиксированных взносов за себя и сотрудников, подача уведомления в налоговую при продаже товара на платформе агрегатора за пределы РФ", - рассказали в ВТБ.

https://1prime.ru/20241206/sistema-853403964.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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