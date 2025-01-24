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Эксперт объяснил рост цен на овощи в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт объяснил рост цен на овощи в России
Эксперт объяснил рост цен на овощи в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил рост цен на овощи в России
Увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также снижение урожая овощей привели к росту цен на плодоовощную продукцию в России в 2024 году, рассказал РИА... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T05:30+0300
2025-01-24T05:30+0300
сельское хозяйство
экономика
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также снижение урожая овощей привели к росту цен на плодоовощную продукцию в России в 2024 году, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Рост цен на плодоовощную продукцию в 2024 году составил 22,09%, что значительно превышает уровень инфляции, который составил 9,52%. Это обусловлено влиянием как общего увеличения издержек сельхозпроизводителей, так и объемом урожая прошлого года. Например, урожай картофеля сократился примерно на 15% по сравнению с рекордным 2023 годом из-за уменьшения посевных площадей и снижения урожайности, вызванного неблагоприятными погодными условиями", - сказал Тренин. По его словам, рост цен на картофель можно объяснить также низкими ценами в 2023 году - из-за обильного урожая он стоил дешевле, чем в 2022 году. "Похожая ситуация наблюдается и по другим овощам открытого грунта, таким как капуста, лук и морковь. Их урожай также оказался ниже уровня 2023 года, что способствовало росту цен, в том числе из-за необходимости импорта для удовлетворения внутренних потребностей", - отметил эксперт. "На этом фоне куриные яйца и мясо кур представляют собой обратный пример: их высокая стоимость наблюдалась во второй половине 2023 года и достигла пика к концу года, однако в прошлом году цены на них удалось стабилизировать и даже несколько снизить благодаря ряду мер, в том числе на государственном уровне (например, обнуление пошлин на импорт)", - добавил Тренин.
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сельское хозяйство, бизнес, москва, акра
Сельское хозяйство, Экономика, Бизнес, МОСКВА, АКРА
05:30 24.01.2025
 
Эксперт объяснил рост цен на овощи в России

Эксперт Тренин: издержки сельхозпроизводителей привели к росту цен на овощи

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Увеличение издержек сельхозпроизводителей, а также снижение урожая овощей привели к росту цен на плодоовощную продукцию в России в 2024 году, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Рост цен на плодоовощную продукцию в 2024 году составил 22,09%, что значительно превышает уровень инфляции, который составил 9,52%. Это обусловлено влиянием как общего увеличения издержек сельхозпроизводителей, так и объемом урожая прошлого года. Например, урожай картофеля сократился примерно на 15% по сравнению с рекордным 2023 годом из-за уменьшения посевных площадей и снижения урожайности, вызванного неблагоприятными погодными условиями", - сказал Тренин.
По его словам, рост цен на картофель можно объяснить также низкими ценами в 2023 году - из-за обильного урожая он стоил дешевле, чем в 2022 году.
"Похожая ситуация наблюдается и по другим овощам открытого грунта, таким как капуста, лук и морковь. Их урожай также оказался ниже уровня 2023 года, что способствовало росту цен, в том числе из-за необходимости импорта для удовлетворения внутренних потребностей", - отметил эксперт.
"На этом фоне куриные яйца и мясо кур представляют собой обратный пример: их высокая стоимость наблюдалась во второй половине 2023 года и достигла пика к концу года, однако в прошлом году цены на них удалось стабилизировать и даже несколько снизить благодаря ряду мер, в том числе на государственном уровне (например, обнуление пошлин на импорт)", - добавил Тренин.
 
ЭкономикаСельское хозяйствоБизнесМОСКВААКРА
 
 
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