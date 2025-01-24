https://1prime.ru/20250124/pridnestrove-854416359.html
В Приднестровье более 42 тысяч школьников обучаются на удаленке
В Приднестровье более 42 тысяч школьников обучаются на удаленке - 24.01.2025, ПРАЙМ
В Приднестровье более 42 тысяч школьников обучаются на удаленке
Более 42 тысяч школьников в Приднестровье вынуждены учиться на удаленке из-за энергокризиса, отсутствия тепла в классах и веерных отключений электричества,... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T00:44+0300
2025-01-24T00:44+0300
2025-01-24T00:44+0300
экономика
приднестровье
кишинев
молдавия
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - ПРАЙМ. Более 42 тысяч школьников в Приднестровье вынуждены учиться на удаленке из-за энергокризиса, отсутствия тепла в классах и веерных отключений электричества, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
"На данный момент в Приднестровье более 42 тысяч школьников обучаются дистанционно. В дистанционном формате педагоги используют электронные платформы "Электронная школа Приднестровья" и "Элжур", а также мессенджеры для связи с учащимися", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в нескольких учреждениях, таких как интернаты для детей-сирот и школах города Днестровска, занятия проходят в традиционном формате благодаря наличию необходимых ресурсов (тепла и света).
"Несмотря на предпринимаемые министерством (образования - ред.) усилия, участники дистанционного асинхронного обучения сталкиваются с определёнными трудностями. У некоторых учащихся и учителей нет необходимой техники, в ряде районов возникают перебои с интернетом, а веерные отключения электроэнергии усложняют процесс работы. В таких случаях применяется кейс-технология", - уточнила пресс-служба.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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приднестровье, кишинев, молдавия, газпром
Экономика, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, Кишинев, МОЛДАВИЯ, Газпром
В Приднестровье более 42 тысяч школьников обучаются на удаленке
В Приднестровье более 42 тысяч школьников обучаются на удаленке из-за энергокризиса
ТИРАСПОЛЬ, 24 янв - ПРАЙМ. Более 42 тысяч школьников в Приднестровье вынуждены учиться на удаленке из-за энергокризиса, отсутствия тепла в классах и веерных отключений электричества, сообщила пресс-служба кабмина ПМР.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
"На данный момент в Приднестровье более 42 тысяч школьников обучаются дистанционно. В дистанционном формате педагоги используют электронные платформы "Электронная школа Приднестровья" и "Элжур", а также мессенджеры для связи с учащимися", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в нескольких учреждениях, таких как интернаты для детей-сирот и школах города Днестровска, занятия проходят в традиционном формате благодаря наличию необходимых ресурсов (тепла и света).
"Несмотря на предпринимаемые министерством (образования - ред.) усилия, участники дистанционного асинхронного обучения сталкиваются с определёнными трудностями. У некоторых учащихся и учителей нет необходимой техники, в ряде районов возникают перебои с интернетом, а веерные отключения электроэнергии усложняют процесс работы. В таких случаях применяется кейс-технология", - уточнила пресс-служба.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.