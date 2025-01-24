https://1prime.ru/20250124/sanktsii-854436027.html
В ЕС надеются на продление 27 января санкций против России
В ЕС надеются на продление 27 января санкций против России - 24.01.2025, ПРАЙМ
В ЕС надеются на продление 27 января санкций против России
В Евросоюзе рассчитывают, что экономические санкции против России продлят 27 января, обсуждение продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T17:06+0300
2025-01-24T17:06+0300
2025-01-24T17:06+0300
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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – ПРАЙМ. В Евросоюзе рассчитывают, что экономические санкции против России продлят 27 января, обсуждение продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. До этого источник в Совете Евросоюза сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран ЕС на заседании в пятницу закончили обсуждение решения о продлении на шесть месяцев этих санкций и передали их на утверждение главам МИД на предстоящем заседании 27 января. "В настоящее время это обсуждается в различных комитетах ЕС, мы рассчитываем на позитивный результат этих дискуссий в понедельник", - сообщил источник. Он уточнил, что продление санкций откроет путь к началу согласования 16-го пакета, который в Брюсселе намереваются ввести в действие к 24 февраля. Сейчас санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года. Экономические санкции ЕС, которые действуют с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально их ввели решением Евросоюза 31 июля 2014 года на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций Евросоюза, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Европейский союз или пересекать территорию Евросоюза транзитом. В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу недостает мужества признать провал санкций. В самих странах Запада не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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ес, санкции против рф, россия
Экономика, ЕС, санкции против РФ, РОССИЯ
В ЕС надеются на продление 27 января санкций против России
В Евросоюзе надеются на продление 27 января экономических санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – ПРАЙМ. В Евросоюзе рассчитывают, что экономические санкции против России продлят 27 января, обсуждение продолжается, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.
До этого источник в Совете Евросоюза сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран ЕС на заседании в пятницу закончили обсуждение решения о продлении на шесть месяцев этих санкций и передали их на утверждение главам МИД на предстоящем заседании 27 января.
"В настоящее время это обсуждается в различных комитетах ЕС, мы рассчитываем на позитивный результат этих дискуссий в понедельник", - сообщил источник.
В Евросоюзе не смогли согласовать санкции против российского СПГ
Он уточнил, что продление санкций откроет путь к началу согласования 16-го пакета, который в Брюсселе намереваются ввести в действие к 24 февраля.
Сейчас санкции действуют до 31 января, они должны быть продлены, соответственно, до 31 июля 2025 года.
Экономические санкции ЕС, которые действуют с 2014 года, направлены против финансового, энергетического, оборонного и других секторов в России. Изначально их ввели решением Евросоюза 31 июля 2014 года на один год. Ограничения продлеваются каждые полгода. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
После ввода в декабре 2024 года очередного 15-го по счету пакета антироссийских санкций Евросоюза, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся свыше двух тысяч физических лиц и организаций. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физлиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Европейский союз или пересекать территорию Евросоюза транзитом.
В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве подчеркивали, что Западу недостает мужества признать провал санкций. В самих странах Запада не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам главы государства, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.