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ЦБ оценил динамику темпов роста деловой активности в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250124/tsb-854432639.html
ЦБ оценил динамику темпов роста деловой активности в России
ЦБ оценил динамику темпов роста деловой активности в России - 24.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил динамику темпов роста деловой активности в России
Темпы роста деловой активности в России в январе продолжили замедляться, индикатор бизнес-климата (ИБК) уменьшился третий месяц подряд - до 3,8 пункта с 4,3... | 24.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-24T15:35+0300
2025-01-24T15:36+0300
экономика
банк россии
деловая активность
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в январе продолжили замедляться, индикатор бизнес-климата (ИБК) уменьшился третий месяц подряд - до 3,8 пункта с 4,3 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В январе отмечалось продолжение роста деловой активности с постепенным замедлением его темпа. ИБК уменьшился третий месяц подряд, составив 3,8 после 4,3 п. месяцем ранее. Динамика индикатора в январе определялась более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний при некотором повышении текущих оценок", - говорится в обзоре на основе опроса, проведенного с 1 по 20 января. "Текущие оценки бизнес-условий в целом по экономике были выше декабрьских значений, заметнее всего – в оптовой торговле. В то же время в торговле автотранспортом оценки текущей ситуации обновили минимум за период с сентября 2022 года", - также говорится там. Краткосрочные ожидания компаний продемонстрировали снижение после улучшения в декабре. Это в значительной степени связано со снижением ожиданий добывающих предприятий (до минимума с июня 2020 года) на фоне очередного усиления санкционных ограничений. Наиболее позитивными остаются ожидания в сельском хозяйстве, а также в обрабатывающих производствах, указывает ЦБ. Основной вклад в динамику сводного ИБК в разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микро-) в январе внесло замедление роста деловой активности средних предприятий. При этом у крупных, а также малых и микропредприятий значение ИБК по сравнению с декабрем возросло, также уточняет ЦБ.
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банк россии, деловая активность
Экономика, Банк России, деловая активность
15:35 24.01.2025 (обновлено: 15:36 24.01.2025)
 
ЦБ оценил динамику темпов роста деловой активности в России

ЦБ: темпы роста деловой активности в России в январе продолжили замедляться

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в январе продолжили замедляться, индикатор бизнес-климата (ИБК) уменьшился третий месяц подряд - до 3,8 пункта с 4,3 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий".
"В январе отмечалось продолжение роста деловой активности с постепенным замедлением его темпа. ИБК уменьшился третий месяц подряд, составив 3,8 после 4,3 п. месяцем ранее. Динамика индикатора в январе определялась более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний при некотором повышении текущих оценок", - говорится в обзоре на основе опроса, проведенного с 1 по 20 января.
"Текущие оценки бизнес-условий в целом по экономике были выше декабрьских значений, заметнее всего – в оптовой торговле. В то же время в торговле автотранспортом оценки текущей ситуации обновили минимум за период с сентября 2022 года", - также говорится там.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
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Краткосрочные ожидания компаний продемонстрировали снижение после улучшения в декабре. Это в значительной степени связано со снижением ожиданий добывающих предприятий (до минимума с июня 2020 года) на фоне очередного усиления санкционных ограничений. Наиболее позитивными остаются ожидания в сельском хозяйстве, а также в обрабатывающих производствах, указывает ЦБ.
Основной вклад в динамику сводного ИБК в разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микро-) в январе внесло замедление роста деловой активности средних предприятий. При этом у крупных, а также малых и микропредприятий значение ИБК по сравнению с декабрем возросло, также уточняет ЦБ.
 
ЭкономикаБанк Россииделовая активность
 
 
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