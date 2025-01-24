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ЦБ оценил динамику темпов роста деловой активности в России

ЦБ оценил динамику темпов роста деловой активности в России - 24.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил динамику темпов роста деловой активности в России

Темпы роста деловой активности в России в январе продолжили замедляться, индикатор бизнес-климата (ИБК) уменьшился третий месяц подряд - до 3,8 пункта с 4,3... | 24.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-24T15:35+0300

2025-01-24T15:35+0300

2025-01-24T15:36+0300

экономика

банк россии

деловая активность

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МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Темпы роста деловой активности в России в январе продолжили замедляться, индикатор бизнес-климата (ИБК) уменьшился третий месяц подряд - до 3,8 пункта с 4,3 пункта месяцем ранее, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Мониторинг предприятий". "В январе отмечалось продолжение роста деловой активности с постепенным замедлением его темпа. ИБК уменьшился третий месяц подряд, составив 3,8 после 4,3 п. месяцем ранее. Динамика индикатора в январе определялась более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний при некотором повышении текущих оценок", - говорится в обзоре на основе опроса, проведенного с 1 по 20 января. "Текущие оценки бизнес-условий в целом по экономике были выше декабрьских значений, заметнее всего – в оптовой торговле. В то же время в торговле автотранспортом оценки текущей ситуации обновили минимум за период с сентября 2022 года", - также говорится там. Краткосрочные ожидания компаний продемонстрировали снижение после улучшения в декабре. Это в значительной степени связано со снижением ожиданий добывающих предприятий (до минимума с июня 2020 года) на фоне очередного усиления санкционных ограничений. Наиболее позитивными остаются ожидания в сельском хозяйстве, а также в обрабатывающих производствах, указывает ЦБ. Основной вклад в динамику сводного ИБК в разрезе групп предприятий (крупные; средние; малые и микро-) в январе внесло замедление роста деловой активности средних предприятий. При этом у крупных, а также малых и микропредприятий значение ИБК по сравнению с декабрем возросло, также уточняет ЦБ.

https://1prime.ru/20250116/prognoz-854265004.html

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банк россии, деловая активность