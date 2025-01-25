https://1prime.ru/20250125/medium-854446622.html
Эксперты подсчитали среднюю зарплату, которую предлагают студентам в России
Эксперты подсчитали среднюю зарплату, которую предлагают студентам в России - 25.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты подсчитали среднюю зарплату, которую предлагают студентам в России
Средняя зарплата, которую предлагали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла до 70 тысяч рублей, сообщили РИА Новости аналитики HeadHunter на... | 25.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-25T09:23+0300
2025-01-25T09:23+0300
2025-01-25T09:23+0300
москва
общество
headhunter
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/68/766986831_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3bab912516d13da9c89308f903b75f94.jpg
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла до 70 тысяч рублей, сообщили РИА Новости аналитики HeadHunter на основе данных своей платформы. "Средняя зарплата <...> выросла до 70,1 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем в 2023 году. При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам, теперь доходят до 125 тысяч рублей, что также на 25 тысяч больше, чем за весь 2023 год", — подсчитали эксперты hh.ru. Для молодых специалистов доступны 12,5% от всех вакансий, еще два года назад этот показатель был на уровне 6%. Больше всего предложений о работе для них было в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Москве. Около трети предложений о работе сосредоточены в сфере административного персонала. На втором месте — розничная торговля и сфера обслуживания, на третьем — общепит, туризм, логистика и доставка.Больше всего вакансий по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.
https://1prime.ru/20250124/gosduma-854417304.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/68/766986831_159:0:1347:891_1920x0_80_0_0_ecb36755328ab56e2c29f71cfa7f9de2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество , headhunter
МОСКВА, Общество , HeadHunter
Эксперты подсчитали среднюю зарплату, которую предлагают студентам в России
HeadHunter: средняя зарплата, предлагаемая студентам в РФ, выросла до 70 тысяч рублей
МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла до 70 тысяч рублей, сообщили РИА Новости аналитики HeadHunter на основе данных своей платформы.
"Средняя зарплата <...> выросла до 70,1 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем в 2023 году. При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам, теперь доходят до 125 тысяч рублей, что также на 25 тысяч больше, чем за весь 2023 год", — подсчитали эксперты hh.ru.
Для молодых специалистов доступны 12,5% от всех вакансий, еще два года назад этот показатель был на уровне 6%. Больше всего предложений о работе для них было в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Москве.
Около трети предложений о работе сосредоточены в сфере административного персонала. На втором месте — розничная торговля и сфера обслуживания, на третьем — общепит, туризм, логистика и доставка.
Больше всего вакансий по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.
В Госдуме предложили увеличить стипендии на 20-25% ежегодно