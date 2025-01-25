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Эксперты подсчитали среднюю зарплату, которую предлагают студентам в России

Эксперты подсчитали среднюю зарплату, которую предлагают студентам в России - 25.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты подсчитали среднюю зарплату, которую предлагают студентам в России

Средняя зарплата, которую предлагали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла до 70 тысяч рублей, сообщили РИА Новости аналитики HeadHunter на... | 25.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-25T09:23+0300

2025-01-25T09:23+0300

2025-01-25T09:23+0300

москва

общество

headhunter

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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Средняя зарплата, которую предлагали работодатели российским студентам в 2024 году, выросла до 70 тысяч рублей, сообщили РИА Новости аналитики HeadHunter на основе данных своей платформы. "Средняя зарплата <...> выросла до 70,1 тысячи рублей, что на 18,9 тысячи больше, чем в 2023 году. При этом максимальные зарплаты в вакансиях, доступных студентам, теперь доходят до 125 тысяч рублей, что также на 25 тысяч больше, чем за весь 2023 год", — подсчитали эксперты hh.ru. Для молодых специалистов доступны 12,5% от всех вакансий, еще два года назад этот показатель был на уровне 6%. Больше всего предложений о работе для них было в Центральном и Приволжском федеральных округах, а также в Москве. Около трети предложений о работе сосредоточены в сфере административного персонала. На втором месте — розничная торговля и сфера обслуживания, на третьем — общепит, туризм, логистика и доставка.Больше всего вакансий по таким профессиям как продавец, кассир, упаковщик заказов, курьер, официант, администратор, уборщик, кладовщик, оператор колл-центра, кухонный работник, мерчандайзер.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, общество , headhunter