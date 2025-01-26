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Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47%

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47% - 26.01.2025, ПРАЙМ

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47%

Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47%, в двух областях — более 50%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге. | 26.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-26T11:33+0300

2025-01-26T11:33+0300

2025-01-26T11:33+0300

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 26 янв - ПРАЙМ. Явка на выборах президента Белоруссии превысила 47%, в двух областях — более 50%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Игорь Карпенко на брифинге. "На 10 часов утра приняло участие в голосовании, получили бюллетени, 47,56%. Можем констатировать, что в Брестской области и в Гомельской области выборы уже состоялись, но естественно это с учетом нарастающих итогов досрочного голосования", — сказал чиновник. В Брестской и Гомельской областях количество проголосовавших превысило 51%, в Витебской области — 45%, Гродненской — 46%, Минской — в 45%. В Минске проголосовали более 44%.Всего в списки избирателей включены более 6,9 миллиона человек.ЦИК зарегистрировал пять кандидатов: действующего главу государства Александра Лукашенко, лидера Либерально-демократической партии Белоруссии Олега Гайдукевича, лидера Республиканской партии труда и справедливости Александра Хижняка, первого секретаря ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова и экс-кандидата на предыдущих выборах, предпринимателя, беспартийную Анну Канопацкую.

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белоруссия, александр лукашенко