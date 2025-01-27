Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили снять блокировку с запрещенных в России соцсетей - 27.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250127/gosduma-854460772.html
В Госдуме предложили снять блокировку с запрещенных в России соцсетей
В Госдуме предложили снять блокировку с запрещенных в России соцсетей - 27.01.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили снять блокировку с запрещенных в России соцсетей
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T01:52+0300
2025-01-27T01:52+0300
технологии
россия
экономика
максут шадаев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854460772.jpg?1737931960
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу разъяснить позицию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением её внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения её из перечня запрещённых в нашей стране?" - говорится в документе. Вице-спикер Госдумы отметил, что пример аналогичных шагов, предпринятых рядом иностранных государств, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере. "В данной связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации", - добавил Чернышов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия, максут шадаев, госдума
Технологии, РОССИЯ, Экономика, Максут Шадаев, Госдума
01:52 27.01.2025
 
В Госдуме предложили снять блокировку с запрещенных в России соцсетей

Чернышов попросил Минцифры разъяснить возможность снятия блокировки с запрещенных соцсетей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Прошу разъяснить позицию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением её внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения её из перечня запрещённых в нашей стране?" - говорится в документе.
Вице-спикер Госдумы отметил, что пример аналогичных шагов, предпринятых рядом иностранных государств, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере.
"В данной связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации", - добавил Чернышов.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯМаксут ШадаевГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала