https://1prime.ru/20250127/gosduma-854460772.html

В Госдуме предложили снять блокировку с запрещенных в России соцсетей

В Госдуме предложили снять блокировку с запрещенных в России соцсетей - 27.01.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили снять блокировку с запрещенных в России соцсетей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T01:52+0300

2025-01-27T01:52+0300

2025-01-27T01:52+0300

технологии

россия

экономика

максут шадаев

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854460772.jpg?1737931960

МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой разъяснить позицию ведомства по поводу возможности снятия блокировки с запрещенных в России соцсетей в случае продажи ими более 50% доли российским инвесторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Прошу разъяснить позицию министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по следующему вопросу. Может ли приобретение российским инвестором крупной (50% и более) доли в заблокированной в России иностранной социальной сети, сопровождающееся изменением её внутренней политики в отношении России, стать основанием для пересмотра статуса данной платформы и исключения её из перечня запрещённых в нашей стране?" - говорится в документе. Вице-спикер Госдумы отметил, что пример аналогичных шагов, предпринятых рядом иностранных государств, подтверждает, что национальный контроль над цифровыми сервисами является ключевым инструментом обеспечения суверенитета в информационной сфере. "В данной связи представляется целесообразным рассмотрение возможных механизмов возврата справедливого доступа российских пользователей к ранее заблокированным платформам при условии соблюдения ими законодательных норм и национальных интересов Российской Федерации", - добавил Чернышов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, максут шадаев, госдума