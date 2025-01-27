https://1prime.ru/20250127/goznak-854478201.html

Гознак завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab

Гознак завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab - 27.01.2025, ПРАЙМ

Гознак завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab

Гознак успешно завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab. Теперь он приступает к поэтапному отбору финалистов. Программа направлена на... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T17:54+0300

2025-01-27T17:54+0300

2025-01-27T17:54+0300

бизнес

гознак

стартап

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/1b/854477883_0:152:1054:745_1920x0_80_0_0_ee061dd564cd0775c71fcf8bb84ac8be.png

МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Гознак успешно завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab. Теперь он приступает к поэтапному отбору финалистов. Программа направлена на поиск и поддержку перспективных технологических решений, способных расширить рынок защищенной продукции и создать высококачественные продукты нового поколения. Участники могут получить доступ к ресурсам и экспертизе Гознака, а также запустить и масштабировать инновационные продукты в партнерстве с одним из мировых лидеров в сфере производства защищенных решений. К участию приглашались как молодые стартапы на стадии MVP, так и устоявшиеся компании с опытом реализации крупных проектов. Кроме того, принимались заявки от разработчиков, представляющих идеи, обладающие уникальной ценностью и потенциалом развития в партнерстве с Гознаком. Всего в программу подано более 350 заявок по семи ключевым направлениям. Среди них больше половины пришлось на B2B решения с применением искусственного интеллекта и ИИ-модели. "Мы высоко ценим интерес рынка к нашей программе. Некоторые предложения уже сейчас, на первый взгляд, вызывают определенный интерес, однако торопить события было бы преждевременным. Мы будем внимательно все изучать. С каждым решением, с каждой поданной идеей, имеющей потенциал, Гознак будет работать индивидуально", — отметил Георгий Корнилов, заместитель генерального директора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии – директор НИИ Гознака.В ближайшее время Гознак проведет анализ всех поступивших заявок и определит 30 наиболее перспективных команд для дальнейшего участия в программе. По итогам онлайн-интервью будет сформирован список из 10 финалистов. Финальным этапом отбора станет защита продуктов, идей и решений перед проектным комитетом Гознака.

https://1prime.ru/20241217/goznak--853611556.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, гознак, стартап