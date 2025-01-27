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Гознак завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab
Гознак завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab - 27.01.2025, ПРАЙМ
Гознак завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab
Гознак успешно завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab. Теперь он приступает к поэтапному отбору финалистов. Программа направлена на... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T17:54+0300
2025-01-27T17:54+0300
2025-01-27T17:54+0300
бизнес
гознак
стартап
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МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Гознак успешно завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab. Теперь он приступает к поэтапному отбору финалистов. Программа направлена на поиск и поддержку перспективных технологических решений, способных расширить рынок защищенной продукции и создать высококачественные продукты нового поколения. Участники могут получить доступ к ресурсам и экспертизе Гознака, а также запустить и масштабировать инновационные продукты в партнерстве с одним из мировых лидеров в сфере производства защищенных решений. К участию приглашались как молодые стартапы на стадии MVP, так и устоявшиеся компании с опытом реализации крупных проектов. Кроме того, принимались заявки от разработчиков, представляющих идеи, обладающие уникальной ценностью и потенциалом развития в партнерстве с Гознаком. Всего в программу подано более 350 заявок по семи ключевым направлениям. Среди них больше половины пришлось на B2B решения с применением искусственного интеллекта и ИИ-модели. "Мы высоко ценим интерес рынка к нашей программе. Некоторые предложения уже сейчас, на первый взгляд, вызывают определенный интерес, однако торопить события было бы преждевременным. Мы будем внимательно все изучать. С каждым решением, с каждой поданной идеей, имеющей потенциал, Гознак будет работать индивидуально", — отметил Георгий Корнилов, заместитель генерального директора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии – директор НИИ Гознака.В ближайшее время Гознак проведет анализ всех поступивших заявок и определит 30 наиболее перспективных команд для дальнейшего участия в программе. По итогам онлайн-интервью будет сформирован список из 10 финалистов. Финальным этапом отбора станет защита продуктов, идей и решений перед проектным комитетом Гознака.
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бизнес, гознак, стартап
Гознак завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab
Более 350 инновационных решений и идей подано в программу Goznak Startup Lab
МОСКВА, 27 янв – ПРАЙМ. Гознак успешно завершил прием заявок на участие в программе Goznak Startup Lab. Теперь он приступает к поэтапному отбору финалистов.
Программа направлена на поиск и поддержку перспективных технологических решений, способных расширить рынок защищенной продукции и создать высококачественные продукты нового поколения. Участники могут получить доступ к ресурсам и экспертизе Гознака, а также запустить и масштабировать инновационные продукты в партнерстве с одним из мировых лидеров в сфере производства защищенных решений.
К участию приглашались как молодые стартапы на стадии MVP, так и устоявшиеся компании с опытом реализации крупных проектов. Кроме того, принимались заявки от разработчиков, представляющих идеи, обладающие уникальной ценностью и потенциалом развития в партнерстве с Гознаком.
Всего в программу подано более 350 заявок по семи ключевым направлениям. Среди них больше половины пришлось на B2B решения с применением искусственного интеллекта и ИИ-модели.
"Мы высоко ценим интерес рынка к нашей программе. Некоторые предложения уже сейчас, на первый взгляд, вызывают определенный интерес, однако торопить события было бы преждевременным. Мы будем внимательно все изучать. С каждым решением, с каждой поданной идеей, имеющей потенциал, Гознак будет работать индивидуально", — отметил Георгий Корнилов, заместитель генерального директора АО "Гознак" по маркетингу и стратегии – директор НИИ Гознака.
Гознак открывает новое направление для стартапов
В ближайшее время Гознак проведет анализ всех поступивших заявок и определит 30 наиболее перспективных команд для дальнейшего участия в программе. По итогам онлайн-интервью будет сформирован список из 10 финалистов. Финальным этапом отбора станет защита продуктов, идей и решений перед проектным комитетом Гознака.