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ЦБ уточнит параметры времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО - 27.01.2025, ПРАЙМ
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ЦБ уточнит параметры времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО
ЦБ уточнит параметры времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО - 27.01.2025, ПРАЙМ
ЦБ уточнит параметры времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО
Банк России хочет уточнить параметры перерывов на сайтах страховщиков, осуществляющих ОСАГО, и их профессионального объединения, предусматривается, что... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T11:44+0300
2025-01-27T11:44+0300
банк россии
осаго
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Банк России хочет уточнить параметры перерывов на сайтах страховщиков, осуществляющих ОСАГО, и их профессионального объединения, предусматривается, что длительность перерыва не должна превышать 150 минут в течение одного календарного месяца, говорится в пояснительной записке к проекту указания ЦБ. "Проект указания предусматривает оптимизацию регулирования в части максимальной длительности перерыва в работе сайтов страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) и их профессионального объединения", - отмечается в записке. "Так, вместо установленного в настоящее время суточного показателя устанавливается максимальная суммарная длительность перерыва в работе сайтов страховщиков и их профессионального объединения, которая не должна превышать 150 минут в течение одного календарного месяца", - поясняется там же. Как уточняет ЦБ, любые перерывы в работе сайта страховщика должны быть задокументированы. Это позволит повысить надежность и бесперебойность функционирования соответствующих информационных систем и, как следствие, доступность ОСАГО. Действие нормативного акта будет распространяться на страховщиков, осуществляющих ОСАГО и их профессиональное объединение. Банк России принимает предложения и замечания к проекту своего указания до 9 февраля.
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Банк России, ОСАГО
11:44 27.01.2025
 
ЦБ уточнит параметры времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО

ЦБ уточнит регулирование времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Банк России хочет уточнить параметры перерывов на сайтах страховщиков, осуществляющих ОСАГО, и их профессионального объединения, предусматривается, что длительность перерыва не должна превышать 150 минут в течение одного календарного месяца, говорится в пояснительной записке к проекту указания ЦБ.
"Проект указания предусматривает оптимизацию регулирования в части максимальной длительности перерыва в работе сайтов страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) и их профессионального объединения", - отмечается в записке.
"Так, вместо установленного в настоящее время суточного показателя устанавливается максимальная суммарная длительность перерыва в работе сайтов страховщиков и их профессионального объединения, которая не должна превышать 150 минут в течение одного календарного месяца", - поясняется там же.
Как уточняет ЦБ, любые перерывы в работе сайта страховщика должны быть задокументированы. Это позволит повысить надежность и бесперебойность функционирования соответствующих информационных систем и, как следствие, доступность ОСАГО. Действие нормативного акта будет распространяться на страховщиков, осуществляющих ОСАГО и их профессиональное объединение.
Банк России принимает предложения и замечания к проекту своего указания до 9 февраля.
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