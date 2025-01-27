https://1prime.ru/20250127/osago-854466296.html

ЦБ уточнит параметры времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО

ЦБ уточнит параметры времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО - 27.01.2025, ПРАЙМ

ЦБ уточнит параметры времени перерывов в работе сайтов страховщиков ОСАГО

Банк России хочет уточнить параметры перерывов на сайтах страховщиков, осуществляющих ОСАГО, и их профессионального объединения, предусматривается, что... | 27.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-27T11:44+0300

2025-01-27T11:44+0300

2025-01-27T11:44+0300

банк россии

осаго

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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. Банк России хочет уточнить параметры перерывов на сайтах страховщиков, осуществляющих ОСАГО, и их профессионального объединения, предусматривается, что длительность перерыва не должна превышать 150 минут в течение одного календарного месяца, говорится в пояснительной записке к проекту указания ЦБ. "Проект указания предусматривает оптимизацию регулирования в части максимальной длительности перерыва в работе сайтов страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее – ОСАГО) и их профессионального объединения", - отмечается в записке. "Так, вместо установленного в настоящее время суточного показателя устанавливается максимальная суммарная длительность перерыва в работе сайтов страховщиков и их профессионального объединения, которая не должна превышать 150 минут в течение одного календарного месяца", - поясняется там же. Как уточняет ЦБ, любые перерывы в работе сайта страховщика должны быть задокументированы. Это позволит повысить надежность и бесперебойность функционирования соответствующих информационных систем и, как следствие, доступность ОСАГО. Действие нормативного акта будет распространяться на страховщиков, осуществляющих ОСАГО и их профессиональное объединение. Банк России принимает предложения и замечания к проекту своего указания до 9 февраля.

https://1prime.ru/20241227/osago-853906289.html

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