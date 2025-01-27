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СМИ объяснили сохранение ключевой ставки в России
СМИ объяснили сохранение ключевой ставки в России - 27.01.2025, ПРАЙМ
СМИ объяснили сохранение ключевой ставки в России
В ноябре 2024 года объем кредитования бизнеса в России снизился, что привело к сохранению ключевой ставки Банка России на уровне 21 процента, сообщают... | 27.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-27T09:38+0300
2025-01-27T09:38+0300
2025-01-27T09:38+0300
экономика
россия
ставка банка россии
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МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ. В ноябре 2024 года объем кредитования бизнеса в России снизился, что привело к сохранению ключевой ставки Банка России на уровне 21 процента, сообщают "Известия".Ранее ЦБ отметил, что темпы роста кредитования значительно замедлились. Общий объем кредитов для юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей упал в 1,5 раза до 5,8 триллиона рублей, что стало самым большим снижением с 2019 года.Профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Зверева отметила, что не все российские бизнесы имеют достаточную рентабельность для кредитования под 25-30 процентов годовых. Банки, с другой стороны, ужесточают требования к заемщикам, понимая, что высокие проценты создают риски невозврата.ЦБ в свою очередь также отметил, что перед снижением ключевой ставки необходимо остудить высокий спрос, а для этого ставка должна быть длительное время заметно выше текущей инфляции и инфляционных ожиданий. Только в этом случае потребители будут откладывать дополнительные доходы, а не тратить их полностью.
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россия, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, ставка Банка России
СМИ объяснили сохранение ключевой ставки в России
"Известия": ключевую ставку в РФ сохранили из-за падения кредитования бизнеса
МОСКВА, 27 янв - ПРАЙМ.
В ноябре 2024 года объем кредитования бизнеса в России снизился, что привело к сохранению ключевой ставки Банка России на уровне 21 процента, сообщают
"Известия".
Ранее ЦБ отметил, что темпы роста кредитования значительно замедлились. Общий объем кредитов для юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей упал в 1,5 раза до 5,8 триллиона рублей, что стало самым большим снижением с 2019 года.
Профессор кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Зверева отметила, что не все российские бизнесы имеют достаточную рентабельность для кредитования под 25-30 процентов годовых. Банки, с другой стороны, ужесточают требования к заемщикам, понимая, что высокие проценты создают риски невозврата.
ЦБ в свою очередь также отметил, что перед снижением ключевой ставки необходимо остудить высокий спрос, а для этого ставка должна быть длительное время заметно выше текущей инфляции и инфляционных ожиданий. Только в этом случае потребители будут откладывать дополнительные доходы, а не тратить их полностью.
Банки не планируют повышать ставки по вкладам