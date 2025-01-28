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АКРА: объем размещения корпоративных облигаций в России вырос на 19% - 28.01.2025, ПРАЙМ
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АКРА: объем размещения корпоративных облигаций в России вырос на 19%
АКРА: объем размещения корпоративных облигаций в России вырос на 19% - 28.01.2025, ПРАЙМ
АКРА: объем размещения корпоративных облигаций в России вырос на 19%
Совокупный объем размещения новых выпусков корпоративных облигаций в России в 2024 году вырос на 19% по сравнению с 2023 годом и составил около 8,9 триллиона... | 28.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-28T00:30+0300
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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Совокупный объем размещения новых выпусков корпоративных облигаций в России в 2024 году вырос на 19% по сравнению с 2023 годом и составил около 8,9 триллиона рублей; вместе с тем в этом году ожидается замедление роста российского рынка размещения долговых ценных бумаг компаний, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА. "Несмотря на продолжающееся повышение ставок заимствования, вызванное в том числе ростом ключевой ставки Банка России, активность заемщиков в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом по всем группам риска, за исключением эмитентов без кредитных рейтингов, где активность снизилась. При этом суммарный объем новых выпусков корпоративных облигаций по итогам 2024 года на 19% превысил показатель предыдущего года", - говорится в документе. "Совокупный объем размещения новых выпусков корпоративных облигаций за 2024 год составил около 8,9 триллиона рублей, при этом более трети эмиссий (35%) пришлось на финансовые организации, преимущественно представленные банками и ипотечными агентами. Высокая активность по размещениям также была у компаний нефтегазовой отрасли, институтов развития и государственных агентств", - добавляется в обзоре. По состоянию на конец 2024 года основной объем корпоративных облигаций в обращении (16,3 триллиона рублей, или около 55% рынка) по-прежнему приходился на долговые обязательства эмитентов первого эшелона: 55 компаний с наивысшим кредитным рейтингом на уровне "ААА" по национальной шкале для РФ. Годом ранее доля эмитентов первого эшелона составляла около 52%. Облигации эмитентов второго эшелона (компании с рейтингами от "АА+" до "А-") на конец 2024 года занимали 22% рынка, а облигации эмитентов высокорискового сегмента (с рейтингами "ВВВ+" и ниже) - менее 3%. В 2024 году в сегменте корпоративных облигаций наиболее активно наращивали долг нефинансовые компании, которые увеличили совокупный объем заимствований (по непогашенному номиналу) на 3,1 триллиона рублей, или на 20% к показателю за предыдущий год. Кроме того, за последние 12 месяцев в относительном выражении существенно увеличились объемы долга по облигационным займам институтов развития и государственных агентств (+28%), а также прочих финансовых организаций (+51%). Даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики темпы прироста совокупного корпоративного долга по непогашенному номиналу за 2024 год замедлились незначительно по сравнению с предыдущим годом (+24% против роста на 25% в 2023 году), отмечают в агентстве. "Однако, принимая во внимание значительные объемы плановых погашений в текущем году (на сумму более 3,5 триллиона рублей) при сохранении жесткой денежно-кредитной политики, АКРА ожидает дальнейшее замедление роста российского рынка корпоративных облигаций", - говорится в обзоре.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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россия, рынки, москва, рф, акра, банк россия, банк россии
РОССИЯ, Рынки, МОСКВА, РФ, АКРА, банк Россия, Банк России
00:30 28.01.2025
 
АКРА: объем размещения корпоративных облигаций в России вырос на 19%

АКРА: объем размещения корпоративных облигаций в России в 2024 году вырос на 19%

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Совокупный объем размещения новых выпусков корпоративных облигаций в России в 2024 году вырос на 19% по сравнению с 2023 годом и составил около 8,9 триллиона рублей; вместе с тем в этом году ожидается замедление роста российского рынка размещения долговых ценных бумаг компаний, говорится в обзоре рейтингового агентства АКРА.
"Несмотря на продолжающееся повышение ставок заимствования, вызванное в том числе ростом ключевой ставки Банка России, активность заемщиков в 2024 году выросла по сравнению с 2023 годом по всем группам риска, за исключением эмитентов без кредитных рейтингов, где активность снизилась. При этом суммарный объем новых выпусков корпоративных облигаций по итогам 2024 года на 19% превысил показатель предыдущего года", - говорится в документе.
"Совокупный объем размещения новых выпусков корпоративных облигаций за 2024 год составил около 8,9 триллиона рублей, при этом более трети эмиссий (35%) пришлось на финансовые организации, преимущественно представленные банками и ипотечными агентами. Высокая активность по размещениям также была у компаний нефтегазовой отрасли, институтов развития и государственных агентств", - добавляется в обзоре.
По состоянию на конец 2024 года основной объем корпоративных облигаций в обращении (16,3 триллиона рублей, или около 55% рынка) по-прежнему приходился на долговые обязательства эмитентов первого эшелона: 55 компаний с наивысшим кредитным рейтингом на уровне "ААА" по национальной шкале для РФ. Годом ранее доля эмитентов первого эшелона составляла около 52%. Облигации эмитентов второго эшелона (компании с рейтингами от "АА+" до "А-") на конец 2024 года занимали 22% рынка, а облигации эмитентов высокорискового сегмента (с рейтингами "ВВВ+" и ниже) - менее 3%.
В 2024 году в сегменте корпоративных облигаций наиболее активно наращивали долг нефинансовые компании, которые увеличили совокупный объем заимствований (по непогашенному номиналу) на 3,1 триллиона рублей, или на 20% к показателю за предыдущий год. Кроме того, за последние 12 месяцев в относительном выражении существенно увеличились объемы долга по облигационным займам институтов развития и государственных агентств (+28%), а также прочих финансовых организаций (+51%).
Даже в условиях жесткой денежно-кредитной политики темпы прироста совокупного корпоративного долга по непогашенному номиналу за 2024 год замедлились незначительно по сравнению с предыдущим годом (+24% против роста на 25% в 2023 году), отмечают в агентстве. "Однако, принимая во внимание значительные объемы плановых погашений в текущем году (на сумму более 3,5 триллиона рублей) при сохранении жесткой денежно-кредитной политики, АКРА ожидает дальнейшее замедление роста российского рынка корпоративных облигаций", - говорится в обзоре.
 
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