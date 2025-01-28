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Эксперты рассказали о снижении объема контрафактных сигарет в России

Эксперты рассказали о снижении объема контрафактных сигарет в России - 28.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о снижении объема контрафактных сигарет в России

Новые требования к использованию навигационных пломб для перевозок табачной продукции между Россией и Белоруссией позволят сократить объем контрафактных сигарет | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T04:36+0300

2025-01-28T04:36+0300

2025-01-28T04:36+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Новые требования к использованию навигационных пломб для перевозок табачной продукции между Россией и Белоруссией позволят сократить объем контрафактных сигарет в РФ на 45% или на 600 миллионов пачек, потому что это средство идентификации позволяет отслеживать точное местоположение партий, фиксировать попытки вскрытия или изменения маршрута, рассказали РИА Новости эксперты отрасли. С 27 января на территории России и Белоруссии при перевозках автотранспортом ряда товаров стали применяться навигационные пломбы в целях борьбы с контрафактом, незаконным импортом и для контроля за перемещением высокорисковых категорий товаров. Как сообщали РИА Новости в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ, эта мера коснулась алкоголя, табачного сырья, одежды, электроники и аудио- и видеоустройств. "Более 45% нелегального оборота составляют сигареты белорусского происхождения. Во многом это связано с тем, что более 90% транзитных перевозок табачной продукции из Беларуси оказываются фиктивными - заявленные как предназначенные для других стран, они на самом деле разгружаются в России. Таким путём ежегодно поступает около 600 миллионов пачек нелегальных сигарет. Ущерб, нанесённый бюджету из-за таких схем, оценивается в 58,5 миллиарда рублей ежегодно", - рассказал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов. "Использование навигационных пломб позволит отслеживать точное местоположение партий, фиксировать попытки вскрытия или изменения маршрута. Это фактически остановит "криминальную карусель", которая используется для обхода акцизных платежей и наносит колоссальный ущерб российской экономике. Благодаря новым мерам объём незаконного рынка табачной продукции может быть значительно сокращён", - добавил директор по связям с госорганами JTI Россия Алексей Воробьёв. Он отметил, что проблема нелегальных поставок сигарет затрагивает не только белорусское правление - такая продукция поступает из других стран, в том числе Казахстана, Киргизии. "Схемы поставок варьируются от приграничной челночной контрабанды до использования процедур фиктивного экспорта из России и так называемого "прерванного" транзита по российской территории", - сказал Воробьев. Нелегальный оборот табака затрагивает интересы добросовестных производителей, подрывая рынок, создает значительные дополнительные риски: такие сигареты могут не соответствовать стандартам качества и безопасности, они реализуются бесконтрольно, в том числе, могут продаваться несовершеннолетним.

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бизнес, россия, белоруссия, рф, москва, фтс россии