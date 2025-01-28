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Экспорт зерна из России достиг рекордного показателя

Экспорт зерна из России достиг рекордного показателя - 28.01.2025, ПРАЙМ

Экспорт зерна из России достиг рекордного показателя

Экспорт российского зерна в 2024 году достиг рекордной отметки в 72 миллиона тонн против 68,6 миллиона тонн годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T17:49+0300

2025-01-28T17:49+0300

2025-01-28T17:49+0300

экономика

россия

зерно

экспорт

рекорд

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Экспорт российского зерна в 2024 году достиг рекордной отметки в 72 миллиона тонн против 68,6 миллиона тонн годом ранее, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ со ссылкой на оценку аналитического центра "Русагротранса". "По оценке АЦ "Русагротранса", в 2024 году экспорт российского зерна, включая страны ЕАЭС, достиг исторически рекордных 72 миллионов тонн (68,6 миллиона тонн годом ранее). Ключевыми компаниями-экспортерами стали "Грейн Гейтс", "Астон" и ОЗК", - говорится в сообщении. Так, лидером по зарубежным поставкам российского зерна стала компания "Грейн Гейтс". На долю компании в прошедшем году пришлось 15,7 миллиона тонн (11 миллионов тонн годом ранее). Это самый значительный объем поставок от одной компании за год в истории российского экспорта. На второе место поднялась компания "Астон", которая отправила на экспорт 7,7 миллиона тонн зерна. В 2023 году "Астон" занимал третье место с результатом 6,2 миллиона тонн. В тройку лидеров вошла ОЗК – экспорт составил 3,7 миллиона тонн против 3,5 миллиона тонн в 2023 году, когда компания была на четвертом месте среди экспортеров российского зерна. Впервые в десятку лидеров по поставкам российского зерна попали такие российские компании как "Грейн Сервис", "ТОП Грейн" и "Петрохлеб-Кубань". Более того, впервые в первой десятке экспортеров отсутствовали компании иностранного происхождения. Отмечается, что ключевыми странами-импортерами российского зерна в 2024 году стали Египет, куда было поставлено 11,1 миллиона тонн, а также Турция - 7,2 миллиона тонн и Иран - 5,6 миллиона тонн. Помимо этого, Саудовская Аравия импортировала 4,6 миллиона тонн, в Бангладеш российского зерна было отгружено 3,9 миллиона тонн. По оценке "Агроэкспорта", к 2030 году российский экспорт зерна может превысить 75 миллионов тонн, а сумма поставок составит более 17 миллиардов долларов. Большая часть стоимостного объема будет приходиться на пшеницу - около 80%, на кукурузу - около 10%, на ячмень - около 9%. В январе 2025 года Россельхознадзор подсчитал, что Россия в прошлом году экспортировала зерна на 73,1 миллиона тонн, несмотря на непогоду в некоторых регионах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зерно, экспорт, рекорд