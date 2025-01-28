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В РЗС назвали ожидаемый объем урожая зерновых в России в 2025 году

В РЗС назвали ожидаемый объем урожая зерновых в России в 2025 году - 28.01.2025, ПРАЙМ

В РЗС назвали ожидаемый объем урожая зерновых в России в 2025 году

Урожай зерновых в РФ в 2025 году может оказаться на уровне прошлого года в 125 миллионов тонн, но будет ниже в случае реализации таких рисков, как... | 28.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-28T14:31+0300

2025-01-28T14:31+0300

2025-01-28T14:31+0300

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МОСКВА, 28 янв - ПРАЙМ. Урожай зерновых в РФ в 2025 году может оказаться на уровне прошлого года в 125 миллионов тонн, но будет ниже в случае реализации таких рисков, как неблагоприятные температуры и недостаточный влагозапас, заявил на пресс-конференции президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Согласно предварительным данным Росстата, валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий в России в 2024 году в весе после доработки составил 124,96 миллиона тонн. Прогноз составлял 132 миллиона тонн, но позже был понижен до 130 миллионов тонн из-за того, что весной ряд регионов РФ пострадали от возвратных заморозков, летом - от засухи, а во время уборки - от обильных осадков. "Вот если никакие риски вообще не сработают, то он будет... примерно таким же - на уровне 125 миллионов (тонн - ред.), больше он уже по определению не может быть", - сказал Злочевский, отметив, что если какой-то из рисков сработает, то урожай будет ниже уровня 2024 года. Кроме этого, он отметил, что около 37% посевов вошло в зиму в плохом состоянии. Обычно этот показатель был на уровне 15-20%, а "37% это много, но это не приговор, это пока уровень риска, который повис над этим урожаем", отметил президент союза. Помимо этого, он указал на такие риски, как, например, сезонный сход снега, возобновление вегетации, температурный режим и погода. Также он отметил, что стоит обратить внимание на влагозапас, который будет к весне. "Снег, который тает по весне, он пополняет площадной влагозапас... То есть сейчас... Все, вроде как, выглядит прилично... если будет благоприятная погода и влагозапас (к весне - ред.) не упадет еще сильнее и вообще в засуху почвенную не превратится", - уточнил он. По его словам, такие риски есть.

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россия, сельское хозяйство, рзс