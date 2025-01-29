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Эксперт оценила перспективы китайских решений в области ИИ

Эксперт оценила перспективы китайских решений в области ИИ - 29.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила перспективы китайских решений в области ИИ

Китайские решения в области искусственного интеллекта могут претендовать на долгосрочное лидерство на мировом рынке, а также стимулировать развитие аналогичных... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T03:55+0300

2025-01-29T03:55+0300

2025-01-29T03:55+0300

технологии

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Китайские решения в области искусственного интеллекта могут претендовать на долгосрочное лидерство на мировом рынке, а также стимулировать развитие аналогичных разработок на основе открытого кода - такое мнение высказала РИА Новости эксперт MTS AI в области Data Science Дарья Самсонова. Основанная в Китае компания DeepSeek 20 января объявила о выпуске версии R1 ассистента на базе искусственного интеллекта, которая, как указано на сайте компании, не уступает ChatGPT. Соответствующее мобильное приложение после выпуска новой версии ассистента возглавило рейтинги в ряде стран. Рост популярности китайского приложения взволновал мировые фондовые рынки: в частности, американский индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite 27 января упал более чем на 3%. "Долгосрочное лидерство китайских разработок в области искусственного интеллекта возможно. Мы считаем, что в текущем году открытые модели сравняются по качеству с проприетарными (модели, разработчики которых имеют авторские права - ред.), такими как ChatGPT, и многие компании могут перейти на эти решения. Что касается пользователей, которые используют ChatGPT для повседневных нужд, в том числе из-за удобства интерфейса, то развитие открытых моделей может стимулировать создание альтернативных продуктов на базе китайских разработок", - сказала Самсонова. По ее мнению, американской OpenAI, разработчику ChatGPT, в ближайшее время придется побороться за внимание как обычных пользователей, так и компаний. У американской компании есть сильная сторона в виде маркетинга, но в дальнейшем ей придется все же снизить цены на продукты, считает эксперт. Открытые ИИ-модели, которые выпускает DeepSeek, позволяют компаниям дообучать китайскую разработку, адаптировать под свои задачи и разворачивать ее на своих серверах, избегая необходимости платить за доступ к решениям OpenAI, объяснила Самсонова. Поэтому китайские разработчики бросают вызов продуктам технологических гигантов, которые строят бизнес на продаже API-доступа к своим моделям. Китайская нейросеть окажет влияние и на бизнес разработчика графических процессоров Nvidia, полагает эксперт. Разработчики DeepSeek нашли способ оптимизировать обучение своих моделей, чтобы использовать меньше видеокарт для чат-бота. "Качество разработок DeepSeek полностью сопоставимо с продуктами OpenAI, но это удачная компиляция существующих технологий, а не прорыв. DeepSeek использовала открытые решения и методы оптимизации, применяемые в западных big tech, OpenAI, а также других китайских компаниях", - добавила Самсонова.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, москва, китай, openai, nvidia, nasdaq composite