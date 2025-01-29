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Эксперт оценил ситуацию с дефицитом кофе в России - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил ситуацию с дефицитом кофе в России
Эксперт оценил ситуацию с дефицитом кофе в России - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил ситуацию с дефицитом кофе в России
Дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T05:37+0300
2025-01-29T05:37+0300
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москва
вьетнам
акра
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. В понедельник биржевые цены на арабику выросли до нового рекорда, превысив отметку в 7,8 тысячи долларов за тонну. С начала года стоимость арабики выросла почти на 10% после в целом стабильной динамики декабря, а в ноябре цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. Суммарно стоимость кофе выросла в 2024 году в 1,7 раза. "Прогнозы по объему урожая в 2025 году, которые формируют цену на бирже, окажут прямое влияние на рост цен в рознице. Это связано с тем, что запасы, купленные ранее по меньшей стоимости, используются, а новые партии из урожая этого года будут закупаться по другой цене... Дефицит кофе пока не наблюдается, а в дальнейшем его возможное появление будет зависеть от фактического урожая на фоне растущего потребления напитка", - сказал Тренин. Эксперт сохраняет свои ожидания по росту цены на кофе - в декабре он прогнозировал, что в 2025 году кофе может подорожать на четверть, потому что у мировых лидеров по производству арабики и робусты - Бразилии и Вьетнама - снизится урожай из-за неблагоприятных погодных условий. Директор по контролю качества кофе в компании "Сварщица Екатерина" Анастасия Филиппова отметила, что сейчас трудно предсказать, как изменится стоимость кофе в будущем - однако ситуация должна проясниться в апреле. Именно тогда станет понятно, каким будет урожай и какой будет динамика рынка. По ее мнению, пока рано делать прогнозы, однако есть предположения, что неурожай в Бразилии продолжится. "Спрос на более дорогой сегмент кофе останется стабильным благодаря особым потребителям, которые ценят качество зерна и готовы платить за него больше. Однако спрос на более доступный кофе среди обжарщиков может снизиться, так как их конкурентное преимущество - низкая цена - исчезнет из-за роста стоимости сырья. Вероятно, это приведет к повышению цен и в кофейнях. Особенно это отразится на небольших кофейнях и обжарщиках в регионах, где дорогой кофе и высокая стоимость напитка могут привести к снижению спроса и даже к закрытию некоторых компаний", - отметила Филиппова.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
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бразилия, москва, вьетнам, акра
БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, ВЬЕТНАМ, АКРА
05:37 29.01.2025
 
Эксперт оценил ситуацию с дефицитом кофе в России

Эксперт Тренин: дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Дефицита кофе в России нет, а спрос на напиток растет - даже на фоне рекордных цен на бирже, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
В понедельник биржевые цены на арабику выросли до нового рекорда, превысив отметку в 7,8 тысячи долларов за тонну. С начала года стоимость арабики выросла почти на 10% после в целом стабильной динамики декабря, а в ноябре цена подскочила сразу на 30%, превысив в том месяце отметку в 7 тысяч долларов за тонну. Суммарно стоимость кофе выросла в 2024 году в 1,7 раза.
"Прогнозы по объему урожая в 2025 году, которые формируют цену на бирже, окажут прямое влияние на рост цен в рознице. Это связано с тем, что запасы, купленные ранее по меньшей стоимости, используются, а новые партии из урожая этого года будут закупаться по другой цене... Дефицит кофе пока не наблюдается, а в дальнейшем его возможное появление будет зависеть от фактического урожая на фоне растущего потребления напитка", - сказал Тренин.
Эксперт сохраняет свои ожидания по росту цены на кофе - в декабре он прогнозировал, что в 2025 году кофе может подорожать на четверть, потому что у мировых лидеров по производству арабики и робусты - Бразилии и Вьетнама - снизится урожай из-за неблагоприятных погодных условий.
Директор по контролю качества кофе в компании "Сварщица Екатерина" Анастасия Филиппова отметила, что сейчас трудно предсказать, как изменится стоимость кофе в будущем - однако ситуация должна проясниться в апреле. Именно тогда станет понятно, каким будет урожай и какой будет динамика рынка. По ее мнению, пока рано делать прогнозы, однако есть предположения, что неурожай в Бразилии продолжится.
"Спрос на более дорогой сегмент кофе останется стабильным благодаря особым потребителям, которые ценят качество зерна и готовы платить за него больше. Однако спрос на более доступный кофе среди обжарщиков может снизиться, так как их конкурентное преимущество - низкая цена - исчезнет из-за роста стоимости сырья. Вероятно, это приведет к повышению цен и в кофейнях. Особенно это отразится на небольших кофейнях и обжарщиках в регионах, где дорогой кофе и высокая стоимость напитка могут привести к снижению спроса и даже к закрытию некоторых компаний", - отметила Филиппова.
 
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