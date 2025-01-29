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Эксперты рассказали, как обеспечить безопасность беспилотников

Эксперты рассказали, как обеспечить безопасность беспилотников - 29.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как обеспечить безопасность беспилотников

Мониторинг окружающего пространства, система распознавания принадлежности дронов и прогнозирование возможных угроз могут обеспечить безопасность полетов... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T02:07+0300

2025-01-29T02:07+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мониторинг окружающего пространства, система распознавания принадлежности дронов и прогнозирование возможных угроз могут обеспечить безопасность полетов беспилотных авиационных систем (БАС), сообщили РИА Новости эксперты рынка НТИ "Аэронет". Президент РФ Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации заявил, что работа по открытию воздушного пространства для гражданских беспилотников должна вестись с соблюдением жестких требований безопасности, которая будет обеспечиваться за счет новых технологических решений. Он добавил, что важно активнее внедрить существующие отечественные разработки, которые обеспечат надежный контроль неба. "Сейчас для обеспечения безопасности окажутся наиболее востребованы высокотехнологичные системы, сочетающие в себе мониторинг полетов беспилотников, прогнозирование исходящих от них угроз и при необходимости пресечение нелегальных полетов", - рассказал генеральный директор компании "Флай Дрон" Никита Данилов. "Это технологии, в первую очередь, активной безопасности. Все, что касается систем, которые отслеживают состояние своего аппарата и пространство вокруг. Тут целый комплекс систем может быть применен, начиная с более совершенных систем технического зрения заканчивая применением систем искусственного интеллекта для управления аппаратами", - пояснил заместитель декана факультета СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана Андрей Новиков. Коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев добавил, что "у нас уже определены решения, которые необходимо внедрять - наличие системы навигации ГЛОНАСС, постоянная навигация оператора с беспилотником, передача сигналов телеметрии, связь с органами управления воздушным движением со стороны оператора. С 1 марта 2026 года будут внедряться более сложные решения - это возможности перехвата управления беспилотной авиационной системой в случае нарушения ею режимов работы и воздушного пространства, и ее посадка, либо ее уведение обратно в ту зону или те высоты, где она должна совершать полет. "

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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