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Эксперты рассказали о развитии технологий ИИ в управлении беспилотниками - 29.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали о развитии технологий ИИ в управлении беспилотниками
Эксперты рассказали о развитии технологий ИИ в управлении беспилотниками - 29.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о развитии технологий ИИ в управлении беспилотниками
Технологии искусственного интеллекта уже обширно применяются в управлении беспилотниками в России и постоянно развиваются, сообщили РИА Новости эксперты рынка... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T02:31+0300
2025-01-29T02:31+0300
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта уже обширно применяются в управлении беспилотниками в России и постоянно развиваются, сообщили РИА Новости эксперты рынка НТИ "Аэронет". Президент РФ Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации заявил, что для развития российского рынка дронов требуются перспективные разработки в систем искусственного интеллекта, учитывая, что способность к автономной работе без участия человека в дальнейшем будет определять конкурентоспособность отечественных беспилотников. Он добавил, что у России есть свои наработки и достижения в этой сфере. "В софт беспилотников и дронов активно интегрируется ИИ для многих целей. Это может быть как роевое управление дронами - организованное движение большой группы дронов для достижения задачи (например, шоу дронов), так и ИИ для распознания маршрута и его планирования... Упор делается на возможность дронов летать без работы оператора - наработки используют в том числе и ИИ, чтобы дрон мог автономно передвигаться без внешней связи, но серьезных успехов в данной сфере публичное сообщество еще не видело", - сообщил агентству гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. В свою очередь, заместитель декана факультета СМ МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрей Новиков рассказал РИА Новости, что новые беспилотные авиационные системы с применением ИИ постоянно разрабатываются и тестируются. "В первую очередь на сегодняшний день это системы, которые позволяют идентифицировать конкретный объект, который попал в объектив камер дрона. Если речь о патрулировании территорий, спасения людей - человек это или дикий зверь. В сельхоздронах - идентификация вида животного или их подсчет в автоматическом режиме. И таких примеров много. Мы тут абсолютно не отстаем, но надо и дальше развивать", - пояснил агентству Новиков. Коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев отметил РИА Новости, что идет "именно адаптация" с целью соответствия "решению проблемных вопросов в различных отраслях промышленности, энергетики, логистики и других". "Когда мы эти вопросы закрываем, мы резко повышаем конкурентоспособность наших беспилотных авиационных систем", - подчеркнул он.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
192
40
технологии, россия, владимир путин
Технологии, РОССИЯ, Владимир Путин
02:31 29.01.2025
 
Эксперты рассказали о развитии технологий ИИ в управлении беспилотниками

Эксперты "Аэронет": технологии ИИ уже обширно применяются в управлении беспилотниками

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта уже обширно применяются в управлении беспилотниками в России и постоянно развиваются, сообщили РИА Новости эксперты рынка НТИ "Аэронет".
Президент РФ Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации заявил, что для развития российского рынка дронов требуются перспективные разработки в систем искусственного интеллекта, учитывая, что способность к автономной работе без участия человека в дальнейшем будет определять конкурентоспособность отечественных беспилотников. Он добавил, что у России есть свои наработки и достижения в этой сфере.
"В софт беспилотников и дронов активно интегрируется ИИ для многих целей. Это может быть как роевое управление дронами - организованное движение большой группы дронов для достижения задачи (например, шоу дронов), так и ИИ для распознания маршрута и его планирования... Упор делается на возможность дронов летать без работы оператора - наработки используют в том числе и ИИ, чтобы дрон мог автономно передвигаться без внешней связи, но серьезных успехов в данной сфере публичное сообщество еще не видело", - сообщил агентству гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов.
В свою очередь, заместитель декана факультета СМ МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрей Новиков рассказал РИА Новости, что новые беспилотные авиационные системы с применением ИИ постоянно разрабатываются и тестируются.
"В первую очередь на сегодняшний день это системы, которые позволяют идентифицировать конкретный объект, который попал в объектив камер дрона. Если речь о патрулировании территорий, спасения людей - человек это или дикий зверь. В сельхоздронах - идентификация вида животного или их подсчет в автоматическом режиме. И таких примеров много. Мы тут абсолютно не отстаем, но надо и дальше развивать", - пояснил агентству Новиков.
Коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев отметил РИА Новости, что идет "именно адаптация" с целью соответствия "решению проблемных вопросов в различных отраслях промышленности, энергетики, логистики и других".
"Когда мы эти вопросы закрываем, мы резко повышаем конкурентоспособность наших беспилотных авиационных систем", - подчеркнул он.
 
ТехнологииРОССИЯВладимир Путин
 
 
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