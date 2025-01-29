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Эксперты рассказали о развитии технологий ИИ в управлении беспилотниками

Эксперты рассказали о развитии технологий ИИ в управлении беспилотниками - 29.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали о развитии технологий ИИ в управлении беспилотниками

Технологии искусственного интеллекта уже обширно применяются в управлении беспилотниками в России и постоянно развиваются, сообщили РИА Новости эксперты рынка... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T02:31+0300

2025-01-29T02:31+0300

2025-01-29T02:31+0300

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Технологии искусственного интеллекта уже обширно применяются в управлении беспилотниками в России и постоянно развиваются, сообщили РИА Новости эксперты рынка НТИ "Аэронет". Президент РФ Владимир Путин 28 января в ходе совещания по вопросам развития беспилотной авиации заявил, что для развития российского рынка дронов требуются перспективные разработки в систем искусственного интеллекта, учитывая, что способность к автономной работе без участия человека в дальнейшем будет определять конкурентоспособность отечественных беспилотников. Он добавил, что у России есть свои наработки и достижения в этой сфере. "В софт беспилотников и дронов активно интегрируется ИИ для многих целей. Это может быть как роевое управление дронами - организованное движение большой группы дронов для достижения задачи (например, шоу дронов), так и ИИ для распознания маршрута и его планирования... Упор делается на возможность дронов летать без работы оператора - наработки используют в том числе и ИИ, чтобы дрон мог автономно передвигаться без внешней связи, но серьезных успехов в данной сфере публичное сообщество еще не видело", - сообщил агентству гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. В свою очередь, заместитель декана факультета СМ МГТУ имени Н.Э. Баумана Андрей Новиков рассказал РИА Новости, что новые беспилотные авиационные системы с применением ИИ постоянно разрабатываются и тестируются. "В первую очередь на сегодняшний день это системы, которые позволяют идентифицировать конкретный объект, который попал в объектив камер дрона. Если речь о патрулировании территорий, спасения людей - человек это или дикий зверь. В сельхоздронах - идентификация вида животного или их подсчет в автоматическом режиме. И таких примеров много. Мы тут абсолютно не отстаем, но надо и дальше развивать", - пояснил агентству Новиков. Коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев отметил РИА Новости, что идет "именно адаптация" с целью соответствия "решению проблемных вопросов в различных отраслях промышленности, энергетики, логистики и других". "Когда мы эти вопросы закрываем, мы резко повышаем конкурентоспособность наших беспилотных авиационных систем", - подчеркнул он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, владимир путин